Суд обязал больницу Нижнего Тагила выплатить 2,5 миллиона рублей матери погибшего хоккеиста Симонова

Свердловский областной суд взыскал с больницы №1 Нижнего Тагила более 2,5 миллиона рублей в пользу матери нападающего клуба ВХЛ «Спутник» Сергея Симонова, который умер в 2016 году после операции, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Свердловский областной суд принял решение взыскать с больницы в пользу матери погибшего хоккеиста в качестве возмещения вреда в результате смерти кормильца единовременно 2 503 931 рубль, — говорится в сообщении. — Возложить на медучреждение обязанность начиная с июля 2021 года выплачивать женщине ежемесячные платежи в размере 59 131 рубль с последующей индексацией пропорционально росту установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения по Кемеровской области — Кузбассу».

Симонов умер в возрасте 23 лет. В январе 2016 года во время тренировки нападающий получил травму, после чего его госпитализировали в больницу №1 Нижнего Тагила. В больнице игрока экстренно прооперировали. Экспертизы показали, что врач больницы оказал неквалифицированную медицинскую помощь хоккеисту, за что в 2017 году был приговорен к двум годам лишения свободы.