Новокузнецкий «Металлург» и «Омские Крылья» забросили 13 шайб
Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ. Новокузнецкий «Металлург» разгромил «Омские Крылья» со счетом 10:3.
«Буран» в гостях победил «Рубин» — 2:4. «Югра» разгромила «Ростов» со счетом 8:2.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Новокузнецк) — «Омские Крылья» (Омск) — 10:3 (2:1, 3:1, 5:1)
Голы: Холодилин — 2 (бол., Угольников, Соколов), 8:35 — 0:1. Ломако — 8 (Маслов, Большаков), 12:15 — 1:1. Артемов — 2 (бол., Астанков, Большаков), 15:17 — 2:1. Глухов — 2 (Артемов), 32:03 — 3:1. Соколов — 7 (бол., Мишуров, Махрин), 33:47 — 3:2. Ломако — 9 (Тарасов, Большаков), 35:48 — 4:2. Р. Карлин — 3 (Глухов), 37:16 — 5:2. Дюрягин — 3 (А. Локтев), 45:12 — 6:2. Ломако — 10 (бол., Кицын, Ердаков), 45:36 — 7:2. Кицын — 21 (Поляков, Ердаков), 51:14 — 8:2. Артемов — 3 (Астанков), 54:20 — 9:2. Соколов — 8 (Холодилин), 57:28 — 9:3. Ердаков — 11 (Поляков), 59:31 — 10:3.
Вратари: Лысенков (Камышников, 51:14) — Мишуров.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 50 (16+15+19) — 29 (11+11+7).
Судьи: Дреев, Кеслер.
5 декабря. Новокузнецк. Кузнецкий лед.
«Рубин» (Тюмень) — «Буран» (Воронеж) — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Рожков — 3 (Федотов, Хлопотов), 12:56 — 1:0. Вилков — 4 (бол., Макаров, Сергиенко), 16:49 — 1:1. Макаров — 6 (мен., Жлоба), 33:39 — 1:2. Лапин — 1 (мен., Лисин), 44:46 — 1:3. Чемерикин — 4 (Федотов, Владимиров), 45:12 — 2:3. Лобанов — 2 (Сергиенко), 56:47 — 2:4.
Вратари: Артамкин — Носов.
Штраф: 17 — 21.
Броски: 25 (6+8+11) — 23 (6+8+9).
Судьи: Ермолаев, Мальцев.
5 декабря. Тюмень. Дворец спорта. 949 зрителей.
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 8:2 (2:0, 2:2, 4:0)
Голы: Ежов — 5 (Кириллов, Козлов), 13:32 — 1:0. Кара — 5 (Сорокин, Кириллов), 18:57 — 2:0. Рымарев — 6 (Антипов, Веревкин), 21:46 — 3:0. Мухин — 3 (бол., Калинин, Андреев), 24:11 — 3:1. Антипов — 13 (Елизаров, Кара), 29:26 — 4:1. Опалев — 5 (мен., Щербаков), 34:46 — 4:2. Веревкин — 5 (бол., Крикуненко, Рымарев), 43:06 — 5:2. Ларичев — 1 (Воронин), 45:23 — 6:2. Железков — 1 (Антипов), 50:43 — 7:2. Рымарев — 7 (бол., Крикуненко, Веревкин), 55:04 — 8:2.
Вратари: Сохатский — Масленников.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 45 (17+15+13) — 32 (5+9+18).
Судьи: Величко, Демура.
5 декабря. Ханты-Мансийск. Арена Югра. 935 зрителей.
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