«Торос» дома проиграл «Звезде»
«Торос» уступил «Звезде» в регулярном чемпионате ВХЛ. Нефтекамский клуб занимает второе место в конференции 2.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Торос» (Нефтекамск) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Анкудинов — 6 (Сучков, Галин), 25:16 — 1:0. Лапин — 14 (Коростелев, Мясищев), 46:40 — 1:1. Коростелев — 4 (Лапин), 52:15 — 1:2.
Вратари: Брагинский (58:59) — Самойлов.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Хумо» (Ташкент) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Григоренко — 15 (Сорокин, Здунов), 14:47 — 0:1. Орлов — 5 (Мизюрин), 37:00 — 1:1. Валуйский — 12 (бол.), 47:17 — 1:2.
Вратари: Костин (59:07 — 59:30, 59:45) — Смирягин.
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Химик» (Воскресенск) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Лазарев — 3 (Елисеев), 6:31 — 1:0. Хамидуллин — 3 (Мокин, Лебедев), 26:19 — 2:0. Сорокин — 5 (Баин), 36:23 — 2:1. Черных — 3 (Соловьев), 52:00 — 2:2. Злобин — 5 (Глебов, Коренев), 56:28 — 2:3.
Вратари: Богданов (59:27) — Сковронский (Хомченко, 26:19).