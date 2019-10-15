Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    ВХЛ

Николай Жердев покинул «Рязань»

22:26

Бывший нападающий сборной России, двукратный чемпион мира Николай Жердев покинул «Рязань», сообщает пресс-служба клуба. Форвард присоединился к клубу ВХЛ после года без хоккея. На его счету 9 матчей и 2 результативные передачи при показателе полезности «-7».

Помимо Жердева, «Рязань» рассталась с защитником Никитой Харькиным и форвардом Евгением Закуриным.

Харькин провел три игры при показателе полезности «-4», а на счету Закурина — две игры при показателе полезности «0».

Дополнительная информация

https://vk.com/hcryazan_official?w=wall-172070250_6534

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир