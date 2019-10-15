Бывший нападающий сборной России, двукратный чемпион мира Николай Жердев покинул «Рязань», сообщает пресс-служба клуба. Форвард присоединился к клубу ВХЛ после года без хоккея. На его счету 9 матчей и 2 результативные передачи при показателе полезности «-7».

Помимо Жердева, «Рязань» рассталась с защитником Никитой Харькиным и форвардом Евгением Закуриным.

Харькин провел три игры при показателе полезности «-4», а на счету Закурина — две игры при показателе полезности «0».