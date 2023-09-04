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Сегодня, 08:48

Худобин прокомментировал подписание контракта с «Соколом»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Сокола» Антон Худобин прокомментировал переход в красноярский клуб. О подписании контракта сообщалось сегодня, 4 сентября.

«Позитивные эмоции. Подписал контракт в городе, который стал мне родным. Очень рад поиграть дома. Я уже называю Красноярск домом, поэтому все хорошо и замечательно. Вливаюсь в игровую струю, сезон начался. Только позитивные мысли», — цитирует пресс-служба команды Худобина.

Он также признался, что подготовка к сезону была тяжелая из-за того, что он не знал, где продолжит карьеру.

В сезоне-2022/23 37-летний россиянин провел одну игру за «Чикаго» в НХЛ. Большую часть матчей он провел в лиге АХЛ за «Техас» — 24 встречи, отражая в среднем 89,9 процента бросков.

В чемпионате-2019/20 вместе с «Далласом» он дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе-Бэй».

«Сокол» в сезоне-2022/23 дошел до финала чемпионата ВХЛ, но уступил «Югре».

Антон Худобин
ХК Сокол
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