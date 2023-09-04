Финалист Кубка Стэнли Худобин подписал контракт с клубом ВХЛ

Чемпион мира и финалист Кубка Стэнли Антон Худобин стал голкипером «Сокола» из Красноярска, сообщила сегодня, 4 сентября, пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать в нашу команду, Антон!» — говорится в заявлении команды.

В сезоне-2022/23 37-летний россиянин провел одну игру за «Чикаго» в НХЛ. Большую часть матчей он провел в лиге АХЛ за «Техас» — 24 встречи, отражая в среднем 89,9 процента бросков.

В чемпионате-2019/20 вместе с «Далласом» он дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе-Бэй».

«Сокол» в сезоне-2022/23 дошел до финала чемпионата ВХЛ, но уступил «Югре».