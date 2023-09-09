Худобин рассказал, почему не хотел оставаться жить в США

Вратарь «Сокола» Антон Худобин отметил, что хотел вернуться в Россию и объяснил, почему не планировал оставаться жить в США.

«Каждый год приезжал сюда, поэтому все нормально. Правда, в сентябре всегда улетал в Америку. Сейчас в Красноярске стало прохладнее, пасмурно, дождь идет. Перешел с футболки на куртку, а вместо шорт надел штаны. Все понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Разве меня может испугать «-2» или «-20» на термометре?

Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне все ближе и роднее. Здесь моя родная земля", — приводит «Чемпионат» слова Худобина.

Ранее хоккеист отмечал, что называет Красноярск своим домом.

4 сентября 37-летний россиянин подписал контракт с командой из ВХЛ «Соколом».

В сезоне-2022/23 Худобин провел одну игру за «Чикаго» в НХЛ. Большую часть матчей он провел в лиге АХЛ за «Техас» — 24 встречи, отражая в среднем 89,9 процента бросков.

В чемпионате-2019/20 вместе с «Далласом» он дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе-Бэй».