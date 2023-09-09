Хоккей
Olimpbet ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Olimpbet ВХЛ

Сегодня, 13:28

Худобин рассказал, почему не хотел оставаться жить в США

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Худобин.
Фото Global Look Press

Вратарь «Сокола» Антон Худобин отметил, что хотел вернуться в Россию и объяснил, почему не планировал оставаться жить в США.

«Каждый год приезжал сюда, поэтому все нормально. Правда, в сентябре всегда улетал в Америку. Сейчас в Красноярске стало прохладнее, пасмурно, дождь идет. Перешел с футболки на куртку, а вместо шорт надел штаны. Все понимал и хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Разве меня может испугать «-2» или «-20» на термометре?

Жить в США на постоянной основе? Не могу себя там видеть на постоянной основе. Я там работал, занимался любимым делом, а здесь мне все ближе и роднее. Здесь моя родная земля", — приводит «Чемпионат» слова Худобина.

Ранее хоккеист отмечал, что называет Красноярск своим домом.

4 сентября 37-летний россиянин подписал контракт с командой из ВХЛ «Соколом».

В сезоне-2022/23 Худобин провел одну игру за «Чикаго» в НХЛ. Большую часть матчей он провел в лиге АХЛ за «Техас» — 24 встречи, отражая в среднем 89,9 процента бросков.

В чемпионате-2019/20 вместе с «Далласом» он дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампе-Бэй».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5234899-hudobin-o-ssha-ne-mogu-sebya-tam-videt-na-postoyannoj-osnove.html
Антон Худобин
Хоккей
ХК Сокол
0
Читайте также
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
ЦСКА с Федотовым обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:1 в матче КХЛ
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 600 человек
BI заявил о разочаровании немецких ученых ростом российской торговли
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дрались даже тренеры (18+)
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Худобин прокомментировал подписание контракта с «Соколом»
Новости
RSS RSS
Все новости