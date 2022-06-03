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Сегодня, 15:53

Эдуард Занковец стал главным тренером «Югры»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Югра» назначила Эдуарда Занковца новым главным тренером клуба, сообщает сайт команды.

Ранее 52-летний специалист возглавлял «Металлург» из Новокузнецка. Под его руководством команда стала пятой в регулярном чемпионате, но пройти первый раунд плей-офф не сумела, уступив «Горняку-УГМК».

В сезоне-2020/2021 Занковец работал в санкт-петербургском «Динамо», уступив «Югре» в полуфинале Кубка Петрова по итогам седьмого матча серии.

Источник: https://www.ugra-hc.ru/
ХК Югра
Эдуард Занковец
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