Эдуард Занковец стал главным тренером «Югры»

«Югра» назначила Эдуарда Занковца новым главным тренером клуба, сообщает сайт команды.

Ранее 52-летний специалист возглавлял «Металлург» из Новокузнецка. Под его руководством команда стала пятой в регулярном чемпионате, но пройти первый раунд плей-офф не сумела, уступив «Горняку-УГМК».

В сезоне-2020/2021 Занковец работал в санкт-петербургском «Динамо», уступив «Югре» в полуфинале Кубка Петрова по итогам седьмого матча серии.