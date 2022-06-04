Мирошниченко вернулся к тренировкам после лечения онкологического заболевания

Нападающий «Омских крыльев» Иван Мирошниченко прошел курс лечения лимфомы Ходжкина. Как сообщает The Athletic, 18-летний хоккеист уже допущен к тренировкам, поэтому сможет сыграть в следующем сезоне.

3 марта «Авангард» сообщил, что у хоккеиста обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание поддается лечению и протекает в легкой форме. Мирошниченко, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.

Последний матч Мирошниченко провел за «Омские крылья» 14 января. Всего на его счету 16 (10+6) очков в 31 матче ВХЛ.

Напомним, форвард занял 11-е место в рейтинге предстоящего драфта НХЛ-2022 по версии The Athletic.