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Сегодня, 02:13

Мирошниченко вернулся к тренировкам после лечения онкологического заболевания

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Омских крыльев» Иван Мирошниченко прошел курс лечения лимфомы Ходжкина. Как сообщает The Athletic, 18-летний хоккеист уже допущен к тренировкам, поэтому сможет сыграть в следующем сезоне.

3 марта «Авангард» сообщил, что у хоккеиста обнаружена лимфома Ходжкина. Заболевание поддается лечению и протекает в легкой форме. Мирошниченко, скорее всего, пропустит весь следующий сезон.

Последний матч Мирошниченко провел за «Омские крылья» 14 января. Всего на его счету 16 (10+6) очков в 31 матче ВХЛ.

Напомним, форвард занял 11-е место в рейтинге предстоящего драфта НХЛ-2022 по версии The Athletic.

Иван Мирошниченко
ВХЛ
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