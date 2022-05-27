«Торос» выступил с заявлением после информации о надругательстве над несовершеннолетним воспитанником школы

«Торос» выступил с официальным заявлением в связи с появившейся информацией о надругательстве над несовершеннолетним воспитанников хоккейной школы на турнире в г. Туймазы.

«С момента обращения родителей несовершеннолетнего воспитанника нашего клуба о совершении в отношении него противоправных действий, руководство ХК «Торос» находилось во взаимодействии с родителями пострадавшего ребенка.

Сразу после обращения родителей несовершеннолетнего клуб провел соответствующее служебное расследование, в результате которого тренер спортивной школы ХК «Торос» 2010 г. р. был отстранен от работы с командой. Одновременно за совершение проступков, дискредитирующих их как представителей спортивной школы ХК «Торос», были отстранены от занятий трое воспитанников команды «Торос-2010». После проведения тренерского совета спортшколы было принято решение об отчислении этих воспитанников», — говорится в заявлении клуба.

Также сообщается, что в настоящий момент Нефтекамское межрайонное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан проводит соответствующую проверку. Дальнейшие комментарии будут предоставлены по результатам этой проверки.

Впервые информация об этом инциденте появилась 26 мая в Telegram-канале юридической компании «Гордон и сыновья». Сообщалось, что ситуация произошла во время спортивных сборов. Команда «Торос-ЮХЛ» участвовала в турнире «Первенство России среди юношей. Регион Поволжье 2010 г. р. Кубок Поволжья». Участие в турнире принимали 11-летние подростки.