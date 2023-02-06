Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:00

«Спартак» катится в бездну, увольняя тренеров. У проблемы есть имя и фамилия: кто такой Олег Усачев

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Олег Усачев и Игорь Гришин.
Фото ХК «Спартак»
Игорь Гришин (справа) и игроки «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
Фото ХК «Спартак»
1/3
Обзор дня Алексея Шевченко.

В «Спартаке» снова решили поменять концепцию и отправили в отставку главного тренера Игоря Гришина. Официально сообщается, что он сам написал заявление об уходе, но ни одному специалисту не пришло бы в голову уходить из КХЛ. Бывают семейные обстоятельства, только Гришин остается в системе и возглавит «Химик». Конечно же, его попросили уйти, а причину сформулировали такую, чтобы сохранить лицо.

Понятно, что у команды неудачная серия, красно-белые вне зоны плей-офф, но ведь при назначении Гришина нам говорили, что спортивный результат — не ключевой. Мол, пора развивать молодежь, которой очень много в системе клуба. И именно Гришин умеет работать с перспективными, давая им продемонстрировать свои лучшие качества. Да, хотелось бы в плей-офф, но если не получится в нынешнем сезоне, то ничего страшного.

Игорь Гришин. Тренер Гришин пришел из фарм-клуба и вдохнул в «Спартак» жизнь. Но его тоже уволили

Оказалось, что обманывали. Как, впрочем, и Бориса Миронова. Ему-то в вину ставили то, что он не доверяет молодежи, а команда показывает скучный хоккей. Правда, тогда клуб шел в восьмерке и поводов для увольнения не было. Так какая отставка была ошибкой-то? Правильный ответ — в конце.

Игорь Гришин. Фото ХК "Спартак"
Игорь Гришин.
ХК «Спартак»

Четко на этот вопрос никто не ответит. Потому что «куратор» «Спартака» Олег Усачев — фигура непубличная. Он не дает интервью, все время находится в тени, даже когда как-то в Музее хоккея проходило совещание клубов, руководитель предпочел покинуть зал через черный ход, чтобы ни с кем не видеться.

А у него уже богатый послужной список «руководства». Когда в свое время от СКА отстранили Романа Ротенберга, то именно Усачев уволил из клуба Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Причем весьма странным образом. Никто не заставлял того же Быкова писать заявление после победы в Кубке Гагарина. Но тренеру хватило единственной беседы с новым руководителем, чтобы понять — дальше не по пути. Усачев захотел сгладить ситуацию, попытался убедить остаться Игоря Захаркина, но тот поддержал друга.

Андрей Марков. Крутой игрок — не равно крутой тренер. За что «Спартак» уволил Андрея Маркова

Назначили вместо чемпионов Андрея Назарова, и вы помните, чем все закончилось. Драка с врачом команды, поражения, увольнение. Усачева отправили подальше от клуба, все-таки питерская команда должна выигрывать, а не смешить.

В следующий раз Усачев проявился в Челябинске. Опять мы о нем ничего не знали, он никому не давал интервью и не раскрывался, но хоккеисты рассказывали, как изменилась ситуация в клубе. Странная манера общения, удивительные решения, непонятные амбиции. Если вы помните, то Челябинск не попал в плей-офф, а последствия управления до сих пор влияют на клуб. Это после времени правления Усачева в клубе была изменена структура, а главный тренер получил неограниченные полномочия, с которыми, впрочем, кажется, тоже не справился. Но на Урале попытались застраховаться от прихода вот таких людей.

Хоккеисты "Спартака". Фото ХК "Спартак"
Фото ХК «Спартак»

Теперь — «Спартак». Команда была обречена изначально, никаких вариантов кроме нынешнего и быть не могло. В прошлом сезоне повезло в том, что снялся «Йокерит» и красно-белые вышли во второй раунд автоматом. В этом разрушение было продолжено.

Удивительно, что Усачев, которого и в лицо некоторые не знают, позиционирует себя как человек, познавший хоккей полностью. Правда, судя по управлению, этого и близко не видно. Вы еще не в курсе, как ведутся дела в «Химике» и молодежной команде. Тоже ничего радостного. Да и вспомните, например, обмен Александра Никишина со СКА, когда спартаковцы не получили никого, кто бы им помог в чемпионате.

Так что и Миронову, и Гришину остается только посочувствовать. Они ни в чем не виноваты.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
3
14
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Гришин пришел из фарм-клуба и вдохнул в «Спартак» жизнь. Но его тоже уволили
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Барыс 62 26 36 59
11 Трактор 60 25 35 59
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 - : -
7.02 17:00
Металлург – СКА
 - : -
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 - : -
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости