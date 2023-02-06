«Спартак» катится в бездну, увольняя тренеров. У проблемы есть имя и фамилия: кто такой Олег Усачев
В «Спартаке» снова решили поменять концепцию и отправили в отставку главного тренера Игоря Гришина. Официально сообщается, что он сам написал заявление об уходе, но ни одному специалисту не пришло бы в голову уходить из КХЛ. Бывают семейные обстоятельства, только Гришин остается в системе и возглавит «Химик». Конечно же, его попросили уйти, а причину сформулировали такую, чтобы сохранить лицо.
Понятно, что у команды неудачная серия, красно-белые вне зоны плей-офф, но ведь при назначении Гришина нам говорили, что спортивный результат — не ключевой. Мол, пора развивать молодежь, которой очень много в системе клуба. И именно Гришин умеет работать с перспективными, давая им продемонстрировать свои лучшие качества. Да, хотелось бы в плей-офф, но если не получится в нынешнем сезоне, то ничего страшного.
Оказалось, что обманывали. Как, впрочем, и Бориса Миронова. Ему-то в вину ставили то, что он не доверяет молодежи, а команда показывает скучный хоккей. Правда, тогда клуб шел в восьмерке и поводов для увольнения не было. Так какая отставка была ошибкой-то? Правильный ответ — в конце.
Четко на этот вопрос никто не ответит. Потому что «куратор» «Спартака» Олег Усачев — фигура непубличная. Он не дает интервью, все время находится в тени, даже когда как-то в Музее хоккея проходило совещание клубов, руководитель предпочел покинуть зал через черный ход, чтобы ни с кем не видеться.
А у него уже богатый послужной список «руководства». Когда в свое время от СКА отстранили Романа Ротенберга, то именно Усачев уволил из клуба Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Причем весьма странным образом. Никто не заставлял того же Быкова писать заявление после победы в Кубке Гагарина. Но тренеру хватило единственной беседы с новым руководителем, чтобы понять — дальше не по пути. Усачев захотел сгладить ситуацию, попытался убедить остаться Игоря Захаркина, но тот поддержал друга.
Назначили вместо чемпионов Андрея Назарова, и вы помните, чем все закончилось. Драка с врачом команды, поражения, увольнение. Усачева отправили подальше от клуба, все-таки питерская команда должна выигрывать, а не смешить.
В следующий раз Усачев проявился в Челябинске. Опять мы о нем ничего не знали, он никому не давал интервью и не раскрывался, но хоккеисты рассказывали, как изменилась ситуация в клубе. Странная манера общения, удивительные решения, непонятные амбиции. Если вы помните, то Челябинск не попал в плей-офф, а последствия управления до сих пор влияют на клуб. Это после времени правления Усачева в клубе была изменена структура, а главный тренер получил неограниченные полномочия, с которыми, впрочем, кажется, тоже не справился. Но на Урале попытались застраховаться от прихода вот таких людей.
Теперь — «Спартак». Команда была обречена изначально, никаких вариантов кроме нынешнего и быть не могло. В прошлом сезоне повезло в том, что снялся «Йокерит» и красно-белые вышли во второй раунд автоматом. В этом разрушение было продолжено.
Удивительно, что Усачев, которого и в лицо некоторые не знают, позиционирует себя как человек, познавший хоккей полностью. Правда, судя по управлению, этого и близко не видно. Вы еще не в курсе, как ведутся дела в «Химике» и молодежной команде. Тоже ничего радостного. Да и вспомните, например, обмен Александра Никишина со СКА, когда спартаковцы не получили никого, кто бы им помог в чемпионате.
Так что и Миронову, и Гришину остается только посочувствовать. Они ни в чем не виноваты.
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