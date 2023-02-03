Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:40

Огнище в Санкт-Петербурге: Радулов выбил зубы нападающему СКА, Галимов сделал покер

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Армейцы выиграли в суперматче.

КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)
Голы: Шипачев — 8 (бол.), 4:35 — 0:1. Никишин — 10, 8:57 — 1:1. Воронков — 12 (Сафонов), 10:19 — 1:2. Галимов — 5 (Яшкин), 11:26 — 2:2. Яшкин — 33 (Никишин, Хуснутдинов), 13:48 — 3:2. Сафонов — 13 (Журавлев, Юдин), 17:24 — 3:3. Войнов — 10 (Радулов), 20:38 — 3:4. Галимов — 6 (Хуснутдинов), 36:48 — 4:4. Хуснутдинов — 11 (бол., Воробьев, Никишин), 39:53 — 5:4. Галимов — 7 (Рукавишников, Хуснутдинов), 54:09 — 6:4. Галимов — 8 (Яшкин), 56:06 — 7:4.
Вратари: Подъяпольский — Билялов (56:43 — 58:05).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (10+13+9) — 29 (11+7+11).
Судьи: Белов, Наумов.
Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

От матча СКА против «Ак Барса» вряд ли ждали результативного хоккея. Армейцы забросили до этого лишь две шайбы в трех последних матчах, а казанцы при Зинэтуле Билялетдинове стали играть очень грамотно и дисциплинированно в обороне. И с самого начала матча команды дали огня.

В первой же смене Валентин Зыков в центре площадки пытался применить силовой прием против Александра Радулова, но тот был готов к этому и выставил плечо. Зыков остался лежать на льду и, как выяснилось позднее, потерял практически весь верхний ряд зубов. Арбитры посмотрели повтор и не увидели нарушения в действиях Радулова.

Неудачи для СКА после этого продолжились. После броска Вадима Шипачева шайба ударилась в борт, отскочила в спину вратарю армейцев Подъяпольскому, а затем в ворота.

В первом периоде команды решили обмениваться шайбами и не слишком много внимания уделять обороне. Не выручали и вратари, особенно Подъяпольский, которого можно обвинить как минимум во второй шайбе. Феерия продолжилась и во втором периоде: Войнов показал чудеса координации и снова вывел гостей вперед.

Для «Ак Барса» эта шайба оказалась последней в матче. В концовке второй двадцатиминутки сначала Эмиль Галимов добил шайбу в ворота после броска Марата Хуснутдинова, а затем отличился сам Хуснутдинов.

Бывший нападающий «Ак Барса» Галимов явно выдал лучший матч за последние годы: в третьем периоде он оформил хет-трик.

А ближе к концу матча Галимов оформил покер.

СКА прервал свою неудачную серию из трех поражений подряд очень яркой победой. Для команды это важный момент в преддверии плей-офф. «Ак Барс» же такой проигрыш вряд ли способен надломить: Билялетдинов, например, не унывал и улыбался после игры, давая комментарий телевидению.

Вадим Шипачев
Эмиль Галимов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
2
1
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В КХЛ команды играют подозрительные матчи. Лиге нужно менять регламент
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 ЦСКА 58 37 21 80
3 Торпедо 58 38 20 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 59 24 35 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 59 33 26 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 58 33 25 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Нефтехимик 59 28 31 61
9 Амур 58 27 31 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
4.02 10:00
Амур – Авангард
 - : -
4.02 17:00
Торпедо – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости