Огнище в Санкт-Петербурге: Радулов выбил зубы нападающему СКА, Галимов сделал покер

Армейцы выиграли в суперматче.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)

Голы: Шипачев — 8 (бол.), 4:35 — 0:1. Никишин — 10, 8:57 — 1:1. Воронков — 12 (Сафонов), 10:19 — 1:2. Галимов — 5 (Яшкин), 11:26 — 2:2. Яшкин — 33 (Никишин, Хуснутдинов), 13:48 — 3:2. Сафонов — 13 (Журавлев, Юдин), 17:24 — 3:3. Войнов — 10 (Радулов), 20:38 — 3:4. Галимов — 6 (Хуснутдинов), 36:48 — 4:4. Хуснутдинов — 11 (бол., Воробьев, Никишин), 39:53 — 5:4. Галимов — 7 (Рукавишников, Хуснутдинов), 54:09 — 6:4. Галимов — 8 (Яшкин), 56:06 — 7:4.

Вратари: Подъяпольский — Билялов (56:43 — 58:05).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (10+13+9) — 29 (11+7+11).

Судьи: Белов, Наумов.

Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

От матча СКА против «Ак Барса» вряд ли ждали результативного хоккея. Армейцы забросили до этого лишь две шайбы в трех последних матчах, а казанцы при Зинэтуле Билялетдинове стали играть очень грамотно и дисциплинированно в обороне. И с самого начала матча команды дали огня.

В первой же смене Валентин Зыков в центре площадки пытался применить силовой прием против Александра Радулова, но тот был готов к этому и выставил плечо. Зыков остался лежать на льду и, как выяснилось позднее, потерял практически весь верхний ряд зубов. Арбитры посмотрели повтор и не увидели нарушения в действиях Радулова.

Неудачи для СКА после этого продолжились. После броска Вадима Шипачева шайба ударилась в борт, отскочила в спину вратарю армейцев Подъяпольскому, а затем в ворота.

В первом периоде команды решили обмениваться шайбами и не слишком много внимания уделять обороне. Не выручали и вратари, особенно Подъяпольский, которого можно обвинить как минимум во второй шайбе. Феерия продолжилась и во втором периоде: Войнов показал чудеса координации и снова вывел гостей вперед.

Для «Ак Барса» эта шайба оказалась последней в матче. В концовке второй двадцатиминутки сначала Эмиль Галимов добил шайбу в ворота после броска Марата Хуснутдинова, а затем отличился сам Хуснутдинов.

Бывший нападающий «Ак Барса» Галимов явно выдал лучший матч за последние годы: в третьем периоде он оформил хет-трик.

А ближе к концу матча Галимов оформил покер.

СКА прервал свою неудачную серию из трех поражений подряд очень яркой победой. Для команды это важный момент в преддверии плей-офф. «Ак Барс» же такой проигрыш вряд ли способен надломить: Билялетдинов, например, не унывал и улыбался после игры, давая комментарий телевидению.