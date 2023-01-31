Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею

Бывший исполнительный директор Ночной хоккейной лиги, основатель клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк обвиняется в мошенничестве.

Александр Третьяк — не родственник Владислава Третьяка

Новость о том, что бывший исполнительный директор Ночной хоккейной лиги, основатель клуба «Легенды хоккея СССР» Александр Третьяк был заключен под стражу в СИЗО по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вызвала нешуточный переполох. Скорее всего, из-за его фамилии и прежних мест работы фигуранта дела. Родственного или иного отношения к действующему президенту ФХР и лучшему вратарю XX века он не имеет. Александр Третьяк долгое время занимал важные должности, был хорошо знаком тем, кто вращался в отечественном хоккее на протяжении последних 20 лет, и неоднократно, пусть и не всегда по своей воле, попадал в ситуации со скандальным оттенком.

Воспитанник хабаровского СКА больших высот в профессиональном спорте не добился, ограничившись Зоной Восток второй лиги класса Б в чемпионате СССР, и позднее поступил в летно-техническое училище гражданской авиации в Риге. Впервые Третьяк появился во всеобщем поле зрения в 2004 году, когда вместе с ветеранами Виктором Кузькиным и Юрием Овчуковым основал хоккейный клуб «Легенды хоккея СССР». Тогда о нем говорили как об умелом бизнесмене, который протянул руку помощи ветеранам, оказавшимся не у дел по окончании карьеры. Идея в действительности оказалась хорошей, а для Третьяка открылись пути наверх через близкое знакомство с легендарными хоккеистами, например Сергеем Макаровым, Александром Якушевым и Александром Кожевниковым.

Он принимал участие в организации крупных мероприятий, например прощального матча Игоря Ларионова на МСА «Лужники» или игры на Красной площади между звездными ветеранами Северной Америки, Европы и СССР. Эти встречи стали большими медийными событиями. Были еще многочисленные выездные матчи советских ветеранов по России и всему миру.

Александр Третьяк. euroliga.org

«Крылья Советов» и Ночная хоккейная лига

В середине 2000-х Третьяк руководил работой московского дворца «Центральный», но при этом запомнился сомнительной историей со знаменитым тренером Татьяной Тарасовой, не пустив ее вместе с учениками на тренировку. Кто прав и кто виноват был в той ситуации, за давностью лет вспомнить уже сложно. Однако сам Третьяк при внешне разумном поведении и грамотных словах регулярно попадал в скандальные ситуации.

В 2007-м он возглавил «Крылья Советов», обещая вернуть команду из «вышки» в элиту. Закончилось дело конфликтом с представителями завода ВИЛС, которому принадлежала арена в Сетуни, задержками по невыплатам денег игрокам, появлением второй команды с таким же названием. В итоге это привело к временному закрытию клуба. Возродить его удалось только через несколько лет благодаря Алексею Морозову.

Сами хоккеисты тогда отзывались о своем руководителе нелестно. «Третьяк — странный человек, — рассказывал летом 2008-го «Чемпионату» защитник Дмитрий Ерофеев. — Лично я с таким руководителем сталкиваюсь впервые. Он постоянно вносил в команду раздор. Делил нас на какие-то группы — молодые, ветераны... Короче, старался разбить команду на молодых и стариков. Хотя ребята вроде к нам, старичкам, тянулись... Третьяк нас, ветеранов, сплавлял весь сезон. Иногда, правда, приходил и хвалил, но уже на следующий день настроение у него менялось кардинально. Третьяк сегодня может говорить одно, завтра — другое, а послезавтра — третье. Потом еще что-нибудь наплетет. Вот так мы с ним и общались. Я его не понимал. Если бы он действительно хотел возродить «Крылья», то спокойно бы платил аренду, занимался командой, а не делал какие-то свои дела. Уж не знаю, какие именно».

Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов и Сергей Макаров — легенды советского хоккея на Красной площади. Фото Александр Вильф, архив «СЭ» Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Любопытно, что в биографии Третьяка, размещенной на сайте Европейской хоккейной лиги (ЕХЛ), период работы в «Крыльях» полностью проигнорирован. ЕХЛ — последний проект функционера. Его целью является сотрудничество любительских лиг разных стран. Сначала планам проведения турнира в Риге помешала пандемия, а потом — политическая ситуация.

Третьяк и ранее имел отношение к любительскому хоккею. Основными владельцами на начальном этапе существования Ночной лиги были Александр Якушев, Александр Кожевников, на тот момент спортивный директор футбольного «Динамо» Гурам Аджоев и сам Третьяк. Функционер занимал в этой структуре пост исполнительного директора и достаточно часто мелькал в информационном пространстве. Организация, которая пользовалась поддержкой серьезных структур из высших эшелонов власти, стала популярной. Фестивали в Сочи, матч на льду озера Байкал и другие активности — это смотрелось здорово. Весной 2016 года Третьяк и еще ряд сотрудников ушли из Ночной лиги после смены ее собственника. Энергии, связей и желания заниматься новыми проектами у него хватало всегда. Но теперь ему придется с этим как минимум подождать.