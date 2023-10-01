Тардиф рассказал, когда сборная России до 18 лет может быть допущена до международных соревнований

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение исполкома УЕФА о допуске сборной России до 17 лет на международные соревнования в нейтральном статусе.

Исполком УЕФА предлагает восстановить мужские и женские сборные России этой возрастной категории (U17) в соревнованиях, даже если их жеребьевка уже состоялась. Матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.

«УЕФА — это УЕФА, а ИИХФ — это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия. На данный момент мы сконцентрированы на дисциплинарных делах за нарушение правил ИИХФ», — сказал Тардиф «СЭ».

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.