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Дацюк: «Играть в хоккей буду, но не в КХЛ и не за «Автомобилист»

Дацюк заявил, что будет играть в хоккей, но не в КХЛ и не за «Автомобилист»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк высказался о завершении карьеры.

— Грусти нет, что Семин завершает карьеру. Наоборот, надо радоваться, что он будет помогать родному городу, будет хоккей поднимать. Что касается его речи перед стартом матча — все к этому придем, у всех будут такие проникновенные речи.

— Вы об официальном завершении карьеры еще не будете объявлять?

— Еще нет, речь не подготовил. Играть в хоккей буду, но не в КХЛ и не за «Автомобилист».

Сегодня, 30 июня, 43-летний россиянин принимает участие в прощальном матче бывшего нападающего сборной России Александра Семина. Встреча проходит в Красноярске на стадионе «Платинум Арена».

1 мая стало известно, что Дацюк стал консультантом по развитию молодых хоккеистов.

Павел Дацюк
Хоккей
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