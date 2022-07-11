Роман Ротенберг награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физкультуры и спорта»

Указом Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба ФХР.

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» вручается в нашей стране с 1974 года.

Он является высшей ведомственной наградой в сфере физической культуры и спорта.

Награду также получил президент Региональной общественной организации «Хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург» Борис Винокуров. Помимо Ротенберга и Винокурова, почетным знаком были награждены еще восемь тренеров и функционеров.