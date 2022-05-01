Дацюк стал консультантом по развитию молодых хоккеистов

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк сообщил, что сейчас занимается подготовкой юных хоккеистов. Дацюк посетил в Туле выставочный матч между сборными России и Белоруссии (5:2).

«Эти матчи важны, чтобы посмотреть на молодых игроков. Это относится и к моей будущей профессии. Детский тренер — это не мое, у меня нет столько терпения. Мое — развитие юных хоккеистов, это hockey player development.

В России, как и в Америке, эта должность появляется. Консультант по развитию молодых игроков», — сказал Дацюк ТАСС.