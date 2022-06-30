Овечкин рассказал, что сразу согласился принять участие в прощальном матче Семина
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что сразу согласился на участие в прощальном матче своего бывшего партнера по «Кэпиталз» и сборной России Александра Семина.
«После сезона, когда мы вылетели из Кубка Стэнли, он мне позвонил, сказал, что есть такая задумка — провести красивый матч на его земле. Определились с датой и временем, я сразу согласился. В последний раз я был в Красноярске давно. Самое главное, чтобы болельщики получили удовольствие и запомнили этот матч, а мы сделаем все красиво», — приводит ТАСС слова Овечкина.
Прощальный матч Семина состоится в Красноярске сегодня, 30 июня. Начало запланировано на 15.30 (мск).
Овечкин будет выступать в матче в одной команде с Семиным.
Источник: https://tass.ru/sport/15081575
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