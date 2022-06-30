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Сегодня, 11:32

Овечкин рассказал, что сразу согласился принять участие в прощальном матче Семина

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что сразу согласился на участие в прощальном матче своего бывшего партнера по «Кэпиталз» и сборной России Александра Семина.

«После сезона, когда мы вылетели из Кубка Стэнли, он мне позвонил, сказал, что есть такая задумка — провести красивый матч на его земле. Определились с датой и временем, я сразу согласился. В последний раз я был в Красноярске давно. Самое главное, чтобы болельщики получили удовольствие и запомнили этот матч, а мы сделаем все красиво», — приводит ТАСС слова Овечкина.

Прощальный матч Семина состоится в Красноярске сегодня, 30 июня. Начало запланировано на 15.30 (мск).

Овечкин будет выступать в матче в одной команде с Семиным.

Источник: https://tass.ru/sport/15081575
Александр Овечкин
Александр Семин
Хоккей
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Александр Семин сыграет в одной команде с Овечкиным в своем прощальном матче
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