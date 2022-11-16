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16 ноября, 17:34

Молодежная сборная России победила сверстников из Белоруссии и выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Иван Шитик
Корреспондент
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Молодежная сборная России победила сверстников из Белоруссии на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу российской команды. Шайбы забросили Иван Меховов, Владислав Сапунов и Александр Точилкин.

Ранее на «Кубке будущего» молодежная сборная России обыграла молодежную команду Казахстана (6:1) и юниорскую сборную России (1:0). Таким образом, российская команда заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге.

Молодежная сборная России по хоккею
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