Майоров заявил, что Мартынюк прекрасно вписывался в любые сочетания «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров заявил, что двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк отличался тем, что прекрасно вписывался в любые сочетания игровых звеньев.

«Акимыч был абсолютно бесконфликтным человеком, по крайней мере в нашей хоккейной семье. Может быть, поэтому довольно часто со стороны партнеров по звену он был объектом добрых шуток. Он был прекрасным мастером, который вписывался в любые сочетания, мог играть и слева, и справа. То, что он играл на разных позициях, говорит о высоком мастерстве. В отличие от ряда игроков от Александра Акимовича я никогда не слышал, чтобы он говорил: мне здесь неудобно. Наша спартаковская семья потеряла человека, к которому мы относились с большим уважением, в прошлом году он часто посещал хоккейные матчи», — приводит слова Майорова ТАСС.

16 ноября стало известно, что Мартынюк скончался от продолжительной болезни в возрасте 77 лет.

Мартынюк дважды становился чемпионом мира: в 1971 и 1973 годах. Он принимал участие в Суперсерии-72, где провел 1 матч. Ему также принадлежит рекорд отечественного хоккея по голам в одном официальном матче. В 1973 году он забросил 8 шайб в игре ЧМ против сборной ФРГ (18:2).