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Сегодня, 18:36

Капитан молодежной сборной России Мичков слег с высокой температурой

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной России Владимир Филатов рассказал, что капитан команды Матвей Мичков пропустил заключительный матч турнира «Кубок будущего» в Санкт-Петербурге из-за болезни.

«Матвей Мичков заболел, у него температура 40 градусов. Сложно сказать, с чем это связано. Врач об этом сообщил сегодня утром», — приводит слова Филатова РИА Новости.

В заключительном матче турнира молодежная сборная России обыграла сверстников из Белоруссии (3:0) и стала победителем соревнований.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221116/michkov-1832028704.html
Молодежная сборная России по хоккею
Матвей Мичков
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