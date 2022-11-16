Капитан молодежной сборной России Мичков слег с высокой температурой

Главный тренер молодежной сборной России Владимир Филатов рассказал, что капитан команды Матвей Мичков пропустил заключительный матч турнира «Кубок будущего» в Санкт-Петербурге из-за болезни.

«Матвей Мичков заболел, у него температура 40 градусов. Сложно сказать, с чем это связано. Врач об этом сообщил сегодня утром», — приводит слова Филатова РИА Новости.

В заключительном матче турнира молодежная сборная России обыграла сверстников из Белоруссии (3:0) и стала победителем соревнований.