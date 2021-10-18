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Матыцин: «Решения по тренерскому штабу сборной России должны быть открытыми и ясными»

13:55
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что решения по формированию тренерского штаба и состава сборной России по хоккею должны быть максимально открытыми.

«Если у болельщиков возникают опасения, а я тоже причислю себя к армии болельщиков, то это надо учитывать и принимать решения, которые будут максимально открытыми и ясными и быстро уберут все кривотолки, связанные с институтом сборной команды по хоккею и тренерским штабом, который будет осуществлять руководство.

Решение принято, у нас осталось очень мало времени, поэтому надо начинать работать, взаимодействовать со спортсменами, которые сейчас играют и в Континентальной хоккейной лиге, и в Национальной хоккейной лиге, формировать рабочий состав, чтобы в оптимальной форме подойти к олимпийскому турниру. Времени для работы всегда не хватает, надо сфокусироваться на главном и правильно провести в том числе заключительный этап подготовки», — цитирует Матыцина ТАСС.

В конце сентября Федерация хоккея России сообщила, что главным тренером будет Алексей Жамнов.

В его тренерский штаб вошли Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Генеральным менеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12690263

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Александр Кравченко все материалы автора
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