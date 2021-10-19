Ковальчук будет менеджером по работе с игроками НХЛ на Олимпиаде в Пекине

ФХР в своем Twitter по именам назвала специалистов, которые будут входить в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Тренерский штаб сборной России:

— главный тренер — Алексей Жамнов;

— ассистенты главного тренера — Сергей Федоров, Сергей Гончар, Алексей Кудашов;

— тренер вратарей — Евгений Набоков;

— менеджер по работе с игроками НХЛ — Илья Ковальчук;

— советники главного тренера — Игорь Есмантович, Валерий Каменский.

Напомним, вчера стало известно, что 38-летний Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России.

В сезоне-2020/21 Ковальчук выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Он провел в регулярном чемпионате КХЛ 16 матчей, забил 5 голов и записал на свой счет 12 ассистов. В плей-офф в 24 играх нападающий набрал 9 (4+5) очков. 30 апреля Ковальчук покинул «Авангард». Стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. В данный момент хоккеист является свободным агентом.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.