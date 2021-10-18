Фетисов назвал великолепным решение назначить Ковальчука на пост генменеджера сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сегодня, 18 октября, объявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

«То, что он до этого был только хоккеистом, это проклятие что ли? Разве назначение Ковальчука самое важное, остальные не волнуют? Ковальчук может сплотить команду, наверное, в этом заключается его роль сегодня. Илья — авторитетный парень, капитан команды. Он может налаживать отношения с игроками, которые играют в НХЛ. Решение великолепное», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил список членов тренерского штаба национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.