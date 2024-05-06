Толчинский — о матчах сборной: «Будет интересно сыграть в Омске»

Нападающий СКА и сборной «России 25» Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не считает тяжелыми майские игры за сборную против Казахстана и Белоруссии.

— Насколько тяжело было готовиться к матчам сборной? Все-таки отпуск...

— Не сказал бы, что тяжело. Была трехнедельная пауза, в это время можно восстановить эмоциональный фон. С одной стороны, перерыв больше недели — это много, а с другой — пять тренировок, и ты уже готов играть.

— Нет проблемы в том, что посреди отпуска вызывают играть?

— Конечно, нет, спортом же надо заниматься, привести себя в физическую форму. Ждем в Омске полные трибуны!

— Хорошо, когда сборная путешествует по городам России, а не только в Москве играет?

— Для меня такой опыт впервые, потому что в прошлом году я не ездил. Жду игры в Омске, мне будет интересно там сыграть. Да и в Туле тоже.

Сегодня, 6 мая, сборная «России 25» в Омске встретится с командой Белоруссии. 2 мая российская сборная победила Казахстан (1:0), 4 мая разгромила белорусов (6:0).