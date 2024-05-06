Дубль Грицюка принес сборной «России-25» победу над Белоруссией

Сборная «России-25» в товарищеском матче обыграла Белоруссию в рамках Большого тура Сборной 2024 — 4:0.

Игра проходила в Омске.

Дубль оформил Арсений Грицюк. По одной шайбе забросили Захар Бардаков и Максим Соркин. В активе Василия Глотова две голевые передачи.

Голкипер сборной России Артемий Плешков отыграл на ноль, отразив 35 бросков по своим воротам.

Команды проведут следующий матч в Туле. Игра пройдет 9 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Товарищеский матч. Большой тур Сборной 2024

Россия 25 — Белоруссия — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Бардаков — 1 (Абрамов, Полтапов), 3:59 — 1:0. Грицюк — 2 (Глотов), 8:56 — 2:0. Грицюк — 3 (бол., Глотов, Зыков), 21:30 — 3:0. Соркин — 1 (Выдренков, Чивилев), 35:11 — 4:0.

Вратари: Плешков — Снытко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (12+9+12) — 35 (14+13+8).

Судьи: Лазарев, Шалагин.

6 мая. Омск. G-Drive Арена.