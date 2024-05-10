Карпухин заявил, что посещение парада Победы вдохновило сборную «России-25»

Защитник сборной «России-25» Илья Карпухин признался, что посещение парада Победы вдохновило команду перед матчем со сборной Белоруссией.

9 мая сборная «России-25» обыграла Белоруссию — 6:2. Встреча проходила в Туле.

«На парады меня водили родители, когда я был маленьким, прививали чувство патриотизма. Сегодня впервые побывал на трибуне, у нас были классные места, нас здорово приняли. Парад был перед нами, мы вдохновились таким патриотическим моментом, приехали на игру с эмоциями, чувством патриотизма», — цитирует Карпухина ТАСС.

Большой тур Сборной завершится 11 мая. Сборная «России 25» проводит серию международных матчей против Казахстана и Белоруссии.