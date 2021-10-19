Жамнов: «На Олимпиаде мы все будем как на одной подводной лодке»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в интервью ТАСС рассказал, о чем он планирует говорить с игроками Национальной хоккейной лиги во время своей поездки в Северную Америку.

— Вы уже говорили с игроками НХЛ. Были ли у них какие-то условия, исходили ли просьбы?

— Просьбы были, но я о них говорить не буду (смеется). Я хотел просто до них донести, что играть в клубе и в сборной — разные вещи. Чтобы не было обиды, мол, у одного столько игрового времени, а у меня — столько. Здесь совсем другие задачи решаются, надо потерпеть и поработать на общий командный успех. Я уже сказал, что по-разному все может складываться: ты можешь стать лучшим бомбардиром на Олимпиаде, а можешь ни одного гола не забить, но забьешь в решающий момент, и этот гол станет самым важным в твоей жизни. Можно привести пример с Кросби на Олимпиаде в Ванкувере. Если же все начинают говорить об игровом времени, то команды уже не будет.

— Как такие вещи можно устранить?

— Для этого я лечу в Америку, чтобы донести это для каждого. У нас команда, и от каждого будет зависеть результат.

За пять минут ты можешь решить исход матча — спасти команду или забить важный гол. Это как на подводной лодке — с нее не спрыгнешь, она плывет на боевое задание. Или мы побеждаем, или погибаем вместе.

— Что нужно сделать, чтобы ваш контракт в качестве главного тренера сборной был продлен, — выиграть сами Игры или достаточно медалей?

— Я не могу сказать. У меня есть этап работы со сборной, и я на нем сконцентрируюсь. А что будет дальше, жизнь покажет.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.