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Сегодня, 18:15

Плешков отметил, что ему будет проще играть, если не думать о рекорде Третьяка

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер СКА и команды «Россия 25» Артемий Плешков заявил, что ему будет легче играть, если не думать о возможном повторении рекорда Владислава Третьяка по количеству игр подряд без пропущенных шайб.

21-летний Плешков дебютировал за сборную «Россия 25» в 2024 году, сыграв три матча подряд «на ноль». Если вратарь в своей следующей игре за сборную не пропустит, то повторит рекорд Третьяка по количеству «сухих» игр подряд в отечественной сборной.

«Если я думать не буду об этом, не буду зацикливаться на таких вещах, то мне будет проще играть. Конечно, будет здорово, если получится побить такой рекорд. Главное — выигрывать. Были такие этапы в начале сезона, когда тоже начинали обо мне много говорить. Сделал некоторые выводы. Мне подсказывали много кто: тренеры, родные», — приводит слова Плешкова ТАСС.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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