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24 февраля, 23:58

Канада ввела санкции против президента ФХР Владислава Третьяка

Иван Шитик
Корреспондент
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Владислав Третьк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России (ФХР), легендарного советского вратаря Владислава Третьяка, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте местного МИД.

Также Третьяк является действующим депутатом Госдумы РФ.

Владислав Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, включен в символическую сборную столетия ИИХФ.

Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976. Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76. Обладатель Кубка Вызова 1979.

Первый европейский хоккеист, представленный в Зале хоккейной славы НХЛ в Торонто (1989). Лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230224/tretyak-1854209945.html
Владислав Третьяк
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