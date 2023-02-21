Хоккеисты ДЮСШ «Сочи» выиграли турнир Sirius Sochi Cup

В Сочи завершился детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup-2023. В нем приняли участие восемь команд, составленные из игроков 2014-2015 годов рождения. Турнир прошел в два групповых этапа. На первом этапе все команды играли между собой, а на втором их разделили на две подгруппы, внутри которых разыгрывались итоговые места.

Победителями Sirius Sochi Cup-2023 стали хоккеисты ДЮСШ ХК «Сочи» — 1. Второе место заняла «Академия Петрова» из Красногорска. Бронзовые медали выиграла команда «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского. Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали защитники «Сочи» Юрий Александров и Федор Крощинский.

— Третий год подряд состоялся турнир Sirius Sochi Cup — это наше главное достижение. Мы рады нашей широкой географии. Приехали команды со всей России: Крым, Камчатка, Подмосковье. Все были очень вовлечены в процесс турнира: плотные игры, много интересного хоккея и заброшенных шайб, насыщенная программа для детей — не только спортивная, но и просветительская. Дети посетили планетарий. Родители юных хоккеистов прослушали специальную лекцию. Все это комплексно позволяет сказать, что турнир состоялся и что он успешен. Мы специально постарались, чтобы мальчики и девочки, участвующие в турнире, почувствовали атмосферу большого хоккея. Все возможности, которые предоставлены для ХК «Сочи» в КХЛ, мы перенесли на проведение Sirius Sochi Cup. Уверен, что эмоции, которые ребята испытали во время открытия и закрытия турнира, по ходу матчей, останутся с ними надолго и станут ярким впечатлением в их спортивной карьере, — отметил директор по маркетингу и коммуникациям ХК «Сочи» Александр Кременсков.

Sirius Sochi Cup проходит с 2021 года. Победителями двух прошлых турниров также стали воспитанники ДЮСШ ХК «Сочи-1».