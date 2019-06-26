12:12 | Хоккей — Россия

Источник: экспертиза показала, что жену Максима Соколова убил младший сын хоккеиста

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Экспертиза пришла к выводам, что убийство супруги экс-голкипера сборной России Максима Соколова Ирины совершил младший сын Арсений, сообщает 5-tv.ru. По информации СМИ, мальчик нанес удары ножом маме и старшему брату Максиму.

Основным мотивом преступления Арсения могла стать зависть к брату, потому что последний был любимцем в семье. 

 
Максим Соколов."Уверен, что Максим маму не убивал". Трагедию семьи Соколовых обсудили у Малахова

13 июня, в поселке Новая Романовка Всеволожского района, в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже был задержан младший сын Арсений, который стал главным подозреваемым в убийстве матери. Позже младшего сына Соколова отпустили из СИЗО.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии

Дополнительная информация

https://www.5-tv.ru/news/255615/krovavuu-bojnu-vseme-hokkeista-sokolova-ustroil-mladsij-syn-sledstvie/

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