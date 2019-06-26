Следователи опровергли информацию о результатах экспертизы по убийству жены Максима Соколова

В СУ СКР по Ленинградской области опровергли информацию о результатах экспертизы, которая доказывала вину младшего сына бывшего вратаря сборной России Максима Соколова Арсения в убийстве супруги экс-хоккеиста Ирины, информирует "Комсомольская правда".

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что Арсений нанес удары ножом маме и старшему брату Максиму.

– Информация об этом не соответствует действительности, – приводит слова представителей СУ СКР по Ленинградской области Комсомольская правда.

13 июня, в поселке Новая Романовка Всеволожского района, в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже был задержан младший сын Арсений, который стал главным подозреваемым в убийстве матери. Позже младшего сына Соколова отпустили из СИЗО.

Источник: экспертиза показала, что жену Максима Соколова убил младший сын хоккеиста // Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии