Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье

Экс-голкипер сборной России Максим Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии, которая случилась в его семье.

В четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, которого подозревают в убийстве матери.

- Можете прокомментировать ситуацию? - вопрос Соколову-старшему, которому мы дозвонились по телефону.

- Нет, не буду, - ответил Максим.

Напомним, что Соколов в составе сборной России выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата мира. (Сергей Егоров)