Гендиректор ФХР: «Мы готовы к возвращению в большой хоккей»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов ответил на вопрос о возможном возвращении российского хоккея на международную арену.

«ФХР готова к возвращению в большой хоккей. Мы прилагаем все усилия, чтобы держать в тонусе тренеров, мальчишек, персонал», — сказал Курбатов.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.