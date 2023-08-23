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Сегодня, 15:50

Фетисов назвал справедливым признание Федорова лучшим тренером России

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» результаты премии «Лучший хоккеист России».

В номинации лучший тренер победил специалист ЦСКА Сергей Федоров. Игорь Ларионов (Торпедо) и Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс) заняли второе и третье место соответственно.

«Сергей Федоров молодец! Надо его поздравить. Он создал хорошую команду, которая красиво играет. И Игорь Ларионов достоен, и Зинэтула Хайдарович. Но нужно поздравить Сергея Викторовича. Это справедливое решение», — сказал Фетисов «СЭ».

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. Федоров признан лучшим российским тренером, Гафуров — лучшим менеджером, Ротенберг попал в топ-10 в обеих номинациях

Вячеслав Фетисов
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