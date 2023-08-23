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Сегодня, 15:15

Премия «Лучший хоккеист России». Список всех победителей и призеров

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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.
Фото Global Look Press

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал лауреатом премии «Лучший хоккеист России».

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).

Помимо основной номинации лучшие были выбраны еще в семи категориях — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.

Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист» и топ-3 — во всех остальных. Далее результаты суммировались (10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места в основной категории и 5-3-1 за 1-3-е места — в других).

Страница проекта «Лучший хоккеист России»

Все лауреаты и тройки призеров:

Лучший хоккеист: 1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй). 2. Сергей Бобровский (Флорида). 3. Илья Сорокин (Айлендерс).

Лучший вратарь: 1. Илья Сорокин (Айлендерс). 2. Сергей Бобровский (Флорида), 3. Игорь Шестеркин (Рейнджерс).

Лучший защитник: 1. Дмитрий Орлов (Бостон/Каролина*). 2. Михаил Сергачев (Тампа-Бэй). 3. Александр Никишин (СКА).

Лучший нападающий: 1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй). 2. Иван Барбашев (Вегас). 3. Александр Радулов (Ак Барс).

Лучший юниор: 1. Матвей Мичков (Сочи/СКА*). 2. Никита Гребенкин (Амур/Металлург*). 3. Прохор Полтапов (ЦСКА).

Лучший тренер: 1. Сергей Федоров (ЦСКА). 2. Игорь Ларионов (Торпедо). 3. Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс).

Лучший менеджер: 1. Максим Гафуров (Торпедо). 2. Игорь Есмантович (ЦСКА). 3. Марат Валиуллин (Ак Барс).

Лучший хоккеист КХЛ: 1. Александр Радулов (Ак Барс). 2. Михаил Григоренко (ЦСКА). 3. Дмитрий Яшкин (СКА/Ак Барс*)

*Отмечены хоккеисты, которые перешли в новые клубы в межсезонье

Никита Кучеров
Хоккей
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1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
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5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
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8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
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5 Оттава 0 0 0 0
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7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
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7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
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