Премия «Лучший хоккеист России». Список всех победителей и призеров
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал лауреатом премии «Лучший хоккеист России».
«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).
Помимо основной номинации лучшие были выбраны еще в семи категориях — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.
Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист» и топ-3 — во всех остальных. Далее результаты суммировались (10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места в основной категории и 5-3-1 за 1-3-е места — в других).
Страница проекта «Лучший хоккеист России»
Все лауреаты и тройки призеров:
Лучший хоккеист: 1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй). 2. Сергей Бобровский (Флорида). 3. Илья Сорокин (Айлендерс).
Лучший вратарь: 1. Илья Сорокин (Айлендерс). 2. Сергей Бобровский (Флорида), 3. Игорь Шестеркин (Рейнджерс).
Лучший защитник: 1. Дмитрий Орлов (Бостон/Каролина*). 2. Михаил Сергачев (Тампа-Бэй). 3. Александр Никишин (СКА).
Лучший нападающий: 1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй). 2. Иван Барбашев (Вегас). 3. Александр Радулов (Ак Барс).
Лучший юниор: 1. Матвей Мичков (Сочи/СКА*). 2. Никита Гребенкин (Амур/Металлург*). 3. Прохор Полтапов (ЦСКА).
Лучший тренер: 1. Сергей Федоров (ЦСКА). 2. Игорь Ларионов (Торпедо). 3. Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс).
Лучший менеджер: 1. Максим Гафуров (Торпедо). 2. Игорь Есмантович (ЦСКА). 3. Марат Валиуллин (Ак Барс).
Лучший хоккеист КХЛ: 1. Александр Радулов (Ак Барс). 2. Михаил Григоренко (ЦСКА). 3. Дмитрий Яшкин (СКА/Ак Барс*)
*Отмечены хоккеисты, которые перешли в новые клубы в межсезонье
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -