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Жены русских обладателей Кубка Стэнли прекрасны. Чем они вдохновили хоккеистов?

Сегодня, 08:00
Жены и девушки российских хоккеистов «Тампы». Фото Instagram
Жены и девушки российских хоккеистов «Тампы». Фото Instagram
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Время посмотреть на победу «Тампы» с такой стороны.

«Тампа-Бэй», как и в прошлом сезоне, взяла Кубок Стэнли не без участия топовых российских хоккеистов. Год назад это были четыре игрока — Василевский, Кучеров, Сергачев и Волков. Теперь фамилии три. Александр Волков хотел больше игровой практики и ушел в «Анахайм», а остальные продолжили вершить историю вместе с «молниями».

На протяжении этих сезонов наших звезд , конечно же, вдохновляют их прекрасные подруги и жены. Красивые, стройные, шикарные — можно подобрать какой угодно эпитет..

Ксения — жена Андрея Василевского

Пара знакома с очень давних времен, когда они еще жили в Уфе и голкипер молодлежки делал ей предложение руки и сердца, будучи 19-летним парнем. Он — один из лучших вратарей мира, она — на протяжении многих лет работает моделью.

Елизавета — девушка Михаила Сергачева

Елизавета и Михаил пока не торопятся становиться мужем и женой. Помимо поддержки Сергачев наверняка ценит в своей девушке потрясающую фигуру, за которую надо сказать «спасибо» йоге. Елизавета очень давно в этой теме и даже успела стать не только предподавателем, но и предпринимателем — она продает одежду для занятий.

Анастасия — жена Никиты Кучерова

Никита и Анастасия не очень любят привлекать к себе внимание. Анастасия держит свой Instagram закрытым, подальше от назойливых фанатов и хейтеров. Хотя какие хейтеры могут быть, если Никита выигрывает Кубок Стэнли раз за разом? Пара тоже встречается с давних времен, когда Кучеров был мало кому известным хоккеистом из юниорской лиги. С тех пор многое изменилось.

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