У Кучерова уникальная статистика в плей-офф НХЛ. Уже в 28 лет он шестой по очкам в XXI веке

Больше очка за матч в Кубке Стэнли.

В Кубке Стэнли-2021 Никита Кучеров набрал 32 очка и во второй раз подряд выиграл бомбардирскую гонку плей-офф. В последние 50 лет стать лучшим два раза кряду получалось только у пяти хоккеистов, причем Уэйн Гретцки становился лучшим в пяти сезонах из шести. Кстати, только Кучеров и Рик Маклиш не получали вдобавок к званию главного бомбардира «Конн Смайт Трофи». В 1974 и 1975 годах форварда «Филадельфии» обогнал вратарь «летчиков» Берни Парент.

Хоккеисты, которые были лучшими бомбардирами в двух подряд Кубках Стэнли в последние 50 лет. Фото «СЭ»

Из российских игроков помимо Кучерова отметку в 30 очков преодолевали только Евгений Малкин, Евгений Кузнецов и Павел Буре. Причем от повторения личного рекорда образца прошлого сезона Никита отстал на два очка, а от российского рекорда Малкина — на четыре. Правда, от лучшего результата в истории лиги, который, естественно, принадлежит Уэйну Гретцки, лидера «Тампы» отделили 17 баллов.

Лучшие бомбардирские результаты российских игроков в одном плей-офф. Фото «СЭ»

В пятерке лучших результатов XXI века сразу две строчки теперь принадлежат Кучерову. Помимо него в топе присутствуют Малкин, Кузнецов и партнер Никиты по атаке «Тампы» Брэйден Пойнт, который в прошлом году набрал 33 очка, забросив аж 14 шайб.

Хоккеисты, набиравшие 30 очков в плей-офф в XXI веке. Фото «СЭ»

По набранным в Кубке Стэнли в XXI веке очкам Кучеров занимает шестое место. В серии с «Монреалем» россиянин обогнал Джо Торнтона и подобрался на расстояние атаки к Патрику Кейну из «Чикаго» и Александру Овечкину из «Вашингтона». А вот чтобы достать замыкающего тройку Мариана Хоссу, Кучерову нужен еще один 20-очковый сезон, до лидера века — Сидни Кросби — и вовсе 64 балла.