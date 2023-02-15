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Сегодня, 11:00

Российский нападающий сотворил шедевр! Он забивает редко, но делает это красиво

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Игроки «Тампы» Владислав Наместников (крайний слева), Пьерр-Эдуард Белльемар, Эрик Черняк и Кори Перри.
Фото USA Today Sports
«Тампа» и «Колорадо» подарили зрелище.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Лехконен — 16 (Маккиннон, Ничушкин), 0:50 — 1:0. Маккиннон — 17 (Байрам), 26:21 — 2:0. Кучеров — 22 (Пойнт), 33:09 — 2:1. Чирелли — 6 (Стэмкос, Хедман), 40:26 — 2:2. Мальгин — 3, 42:03 — 3:2. Наместников — 5 (Перри), 44:10 — 3:3.
Победный буллит: Стэмкос.
Вратари: Георгиев — Василевский.
Штраф: 13 — 9.
Броски: 46 (17+16+12+1) — 35 (15+9+10+1).
Наши: Ничушкин (20.20/5/+1) — Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (10.11/1/+1), Сергачев
(25.45/1/-1).
15 февраля. Денвер. Ball Arena. 18072 зрителя.

Один из центральных матчей игрового дня в НХЛ состоялся в Денвере, где местные «Эвеланш» принимали «Лайтнинг». Команды подарили зрителям шикарное зрелище и зарубились не хуже, чем в финальной серии прошлого сезона. Хозяева нанесли по воротам Андрея Василевского 46 бросков, но российский голкипер набрал классную форму и достойно выдержал шквал атак со стороны соперника.

В начале матча дела у «Тампы» выглядели неважно. Уже на первой минуте встречи «Колорадо» повел в счете, а Валерий Ничушкин поучаствовал в голе Арттури Лехконена. Сперва шайбу записали на россиянина, но оказалось, что он ее не коснулся. Зато Валерий мастерски закрыл обзор Василевскому и помешал ему среагировать на бросок. Тем не менее «Тампу» так просто не возьмешь. Во втором периоде на гол Нэйтана Маккиннона ответил Никита Кучеров и начал камбэк своей команды.

На протяжении всего матча «Молниям» приходилось отыгрываться, но ни разу гости не опустили руки. Даже когда инициатива уходила к сопернику. Владислав Наместников забивает редко, но, как правило, делает это очень вовремя. Сегодня форвард «Тампы» отличился всего лишь пятой шайбой в нынешнем сезоне, зато сотворил настоящий шедевр. Россиянин на скорости ворвался в зону соперника и уже в падении эффектно переиграл Александра Георгиева. Этот эпизод точно попадет в самые яркие игровые моменты недели.

Благодаря голу Наместникова встреча перешла в овертайм, но даже там ничего не решилось. Единственным игроком, кто смог отличиться в серии послематчевых бросков, стал Стивен Стэмкос. Капитан «Тампы» принес своей команде третью победу подряд, а за последние семь дней «Молнии» дважды обыграли «Колорадо». Причем прошлый матч закончился со счетом 5:0. «Лайтнинг» не забыли поражение в финале Кубка Стэнли и, судя по всему, готовы больно мстить.

Форварды &laquo;Вашингтона&raquo; Сонни Милано и&nbsp;Никлас Бэкстрем у&nbsp;ворот &laquo;Каролины&raquo;. «Вашингтон» бился ради Овечкина, но все равно проиграл. Без лидера команда рискует провалиться

Барбашев в огне

«Сент-Луис» — «Флорида» — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
Голы: Шенн — 14 (бол., Крюг, Томас), 11:27 — 1:0. Шенн — 15 (Кайру), 20:35 — 2:0. Ледди — 2 (Барбашев), 32:51 — 3:0. Луостаринен — 13 (Ткачак, Верхэге), 38:44 — 3:1. О`Райлли — 12 (Бучневич, Барбашев), 49:28 — 4:1. Кайру — 24 (Томас), 49:48 — 5:1. Верхэге — 29 (Ткачак, Монтур), 53:28 — 5:2. Барбашев — 10 (п.в.), 57:12 — 6:2.
Вратари: Биннингтон — Найт (54:37 — 56:25, 56:34 — 57:12).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (7+13+8) — 36 (9+9+18).
Наши: Барбашев (15.23/3/+3), Бучневич (16.13/2/+2), Торопченко (14.24/0/0) — Денисенко (11.03/1/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Мы пытались выжать из этого состава еще один год. Если вернуться к нашему чемпионскому сезону 2019 года, то мы уже были командой ветеранов. Мы выиграли Кубок Стэнли как ветеранская команда и смогли продержаться еще три года. Этот сезон стал концом той эпохи», — говорил генеральный менеджер «Сент-Луиса» после обмена Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». По сути, «блюзмены» выбросили белый флаг в борьбе за плей-офф.

Однако, несмотря ни на что, команда одержала вторую победу подряд и за две игры забросила 12 шайб. И если в прошлой встрече с трудом была обыграна «Аризона», то сегодня «музыканты» мощно прошлись по «Флориде». Одним из главных героев матча стал Иван Барбашев. Форвард «Сент-Луиса» впервые в сезоне набрал три очка за матч (1+2). В концовке игры он поразил пустые ворота соперника, а шайба стала для него 10-й в нынешнем чемпионате.

Однако будущее Барбашева в команде туманно. Буквально на днях Даррен Дрегер говорил о том, что сразу несколько клубов интересуются российским нападающим. Договор форварда с кэпхитом 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона, и, по слухам, «Блюз» не готовы предложить игроку новый контракт. На счету Ивана 27 (10+17) очков в 53 играх, и можно не сомневаться, что такой полезный игрок в лиге не пропадет. «Сент-Луис» намерен перезагрузить состав, поэтому перспективы команды пока очень размыты.

Владислав Наместников
Иван Барбашев
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Вашингтон» бился ради Овечкина, но все равно проиграл. Без лидера команда рискует провалиться
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 35 18 78
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Тампа-Бэй 53 35 18 72
3 Торонто 54 32 22 72
4 Флорида 57 27 30 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 52 28 24 61
4 Миннесота 53 28 25 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 54 17 37 40
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 6 : 2
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 2 : 3 ОТ
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 78
И Г
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Коннор Макдэвид

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Давид Пастрняк

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