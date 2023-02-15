Российский нападающий сотворил шедевр! Он забивает редко, но делает это красиво
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Лехконен — 16 (Маккиннон, Ничушкин), 0:50 — 1:0. Маккиннон — 17 (Байрам), 26:21 — 2:0. Кучеров — 22 (Пойнт), 33:09 — 2:1. Чирелли — 6 (Стэмкос, Хедман), 40:26 — 2:2. Мальгин — 3, 42:03 — 3:2. Наместников — 5 (Перри), 44:10 — 3:3.
Победный буллит: Стэмкос.
Вратари: Георгиев — Василевский.
Штраф: 13 — 9.
Броски: 46 (17+16+12+1) — 35 (15+9+10+1).
Наши: Ничушкин (20.20/5/+1) — Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (10.11/1/+1), Сергачев
(25.45/1/-1).
15 февраля. Денвер. Ball Arena. 18072 зрителя.
Один из центральных матчей игрового дня в НХЛ состоялся в Денвере, где местные «Эвеланш» принимали «Лайтнинг». Команды подарили зрителям шикарное зрелище и зарубились не хуже, чем в финальной серии прошлого сезона. Хозяева нанесли по воротам Андрея Василевского 46 бросков, но российский голкипер набрал классную форму и достойно выдержал шквал атак со стороны соперника.
В начале матча дела у «Тампы» выглядели неважно. Уже на первой минуте встречи «Колорадо» повел в счете, а Валерий Ничушкин поучаствовал в голе Арттури Лехконена. Сперва шайбу записали на россиянина, но оказалось, что он ее не коснулся. Зато Валерий мастерски закрыл обзор Василевскому и помешал ему среагировать на бросок. Тем не менее «Тампу» так просто не возьмешь. Во втором периоде на гол Нэйтана Маккиннона ответил Никита Кучеров и начал камбэк своей команды.
На протяжении всего матча «Молниям» приходилось отыгрываться, но ни разу гости не опустили руки. Даже когда инициатива уходила к сопернику. Владислав Наместников забивает редко, но, как правило, делает это очень вовремя. Сегодня форвард «Тампы» отличился всего лишь пятой шайбой в нынешнем сезоне, зато сотворил настоящий шедевр. Россиянин на скорости ворвался в зону соперника и уже в падении эффектно переиграл Александра Георгиева. Этот эпизод точно попадет в самые яркие игровые моменты недели.
Благодаря голу Наместникова встреча перешла в овертайм, но даже там ничего не решилось. Единственным игроком, кто смог отличиться в серии послематчевых бросков, стал Стивен Стэмкос. Капитан «Тампы» принес своей команде третью победу подряд, а за последние семь дней «Молнии» дважды обыграли «Колорадо». Причем прошлый матч закончился со счетом 5:0. «Лайтнинг» не забыли поражение в финале Кубка Стэнли и, судя по всему, готовы больно мстить.
Барбашев в огне
«Сент-Луис» — «Флорида» — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
Голы: Шенн — 14 (бол., Крюг, Томас), 11:27 — 1:0. Шенн — 15 (Кайру), 20:35 — 2:0. Ледди — 2 (Барбашев), 32:51 — 3:0. Луостаринен — 13 (Ткачак, Верхэге), 38:44 — 3:1. О`Райлли — 12 (Бучневич, Барбашев), 49:28 — 4:1. Кайру — 24 (Томас), 49:48 — 5:1. Верхэге — 29 (Ткачак, Монтур), 53:28 — 5:2. Барбашев — 10 (п.в.), 57:12 — 6:2.
Вратари: Биннингтон — Найт (54:37 — 56:25, 56:34 — 57:12).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (7+13+8) — 36 (9+9+18).
Наши: Барбашев (15.23/3/+3), Бучневич (16.13/2/+2), Торопченко (14.24/0/0) — Денисенко (11.03/1/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Мы пытались выжать из этого состава еще один год. Если вернуться к нашему чемпионскому сезону 2019 года, то мы уже были командой ветеранов. Мы выиграли Кубок Стэнли как ветеранская команда и смогли продержаться еще три года. Этот сезон стал концом той эпохи», — говорил генеральный менеджер «Сент-Луиса» после обмена Владимира Тарасенко в «Рейнджерс». По сути, «блюзмены» выбросили белый флаг в борьбе за плей-офф.
Однако, несмотря ни на что, команда одержала вторую победу подряд и за две игры забросила 12 шайб. И если в прошлой встрече с трудом была обыграна «Аризона», то сегодня «музыканты» мощно прошлись по «Флориде». Одним из главных героев матча стал Иван Барбашев. Форвард «Сент-Луиса» впервые в сезоне набрал три очка за матч (1+2). В концовке игры он поразил пустые ворота соперника, а шайба стала для него 10-й в нынешнем чемпионате.
Однако будущее Барбашева в команде туманно. Буквально на днях Даррен Дрегер говорил о том, что сразу несколько клубов интересуются российским нападающим. Договор форварда с кэпхитом 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона, и, по слухам, «Блюз» не готовы предложить игроку новый контракт. На счету Ивана 27 (10+17) очков в 53 играх, и можно не сомневаться, что такой полезный игрок в лиге не пропадет. «Сент-Луис» намерен перезагрузить состав, поэтому перспективы команды пока очень размыты.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|35
|18
|78
|2
|Нью-Джерси
|53
|35
|18
|75
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|56
|28
|28
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|54
|16
|38
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|40
|13
|85
|2
|Тампа-Бэй
|53
|35
|18
|72
|3
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|4
|Флорида
|57
|27
|30
|60
|5
|Баффало
|52
|26
|26
|56
|6
|Детройт
|52
|24
|28
|56
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|54
|23
|31
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|69
|3
|Колорадо
|52
|28
|24
|61
|4
|Миннесота
|53
|28
|25
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|53
|25
|28
|53
|7
|Аризона
|54
|18
|36
|44
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
|15.02
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|2 : 3
|15.02
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3
|15.02
|03:00
|
Монреаль – Чикаго
|4 : 0
|15.02
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|2 : 3 Б
|15.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 2 Б
|15.02
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|6 : 2
|15.02
|04:30
|
Даллас – Бостон
|2 : 3 ОТ
|15.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|15.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|1 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|41
|2.23