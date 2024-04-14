Овечкину нужно две победы — и «Вашингтон» попадет в плей-офф. Новые расклады на финише регулярки НХЛ
«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 1:0
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:2
«Торонто» — «Детройт» — 4:5 ОТ
«Питтсбург» — «Бостон» — 3:6
Одно из двух вакантных мест в плей-офф — третья строчка в Столичном дивизионе. На нее не претендует «Детройт» (так как он выступает в Атлантическом дивизионе) и «Филадельфия» (теперь она даже теоретически не может достать «Айлендерс»).
Команда Ильи Сорокина — явный фаворит в борьбе за эту позицию. «Айлендерс» осталось сыграть с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом». Два очка гарантируют ньюйоркцам место в топ-3. При этом даже в случае двух поражений в основное время «Айлендерс» может остаться на третьем месте — если «Вашингтон» и «Питтсбург» проиграют еще по разу, причем «Кэпиталз» должны уступить не в дополнительное время. Но даже при худшем раскладе для Сорокина и его партнеров останется еще одно место в зоне «уайлд-кард» — напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).
Перейдем к раскладам по «уайлд-кард». Одно из двух мест уже забронировала за собой «Тампа», а на второе претендуют (предположим, что «Айлендерс» все же попадет в топ-3 в дивизионе) «Питтсбург», «Вашингтон», «Филадельфия» и «Детройт».
Рассмотрим календарь четырех претендентов и их шансы попасть в плей-офф. Примечание: «Детройт» пока формально выше «Филадельфии» из-за того, что сыграл меньше матчей, после окончания регулярки по понятным причинам этот критерий не будет иметь значения.
«Вашингтон»
Оставшиеся матчи: «Бостон» (д) — 16.03, «Филадельфия» (г) — 17.03
Главное преимущество «Вашингтона» — все зависит только от него. Будут две победы (можно и не в основное время) — и он попадет в плей-офф. Но любая потеря очков наверняка оставит «Кэпиталз» без участия в Кубке Стэнли — «Детройту» и «Питтсбургу» будет достаточно набрать на балл больше, чтобы обойти команду Александра Овечкина.
«Детройт»
Оставшиеся матчи: «Монреаль» (д) — 16.03, «Монреаль» (г) — 17.03
«Детройт» кажется фаворитом гонки: ему предстоит два матча с немотивированным «Монреалем». Главная проблема для «Ред Уингз» — число побед в основное время. При равенстве очков из-за проигрыша по этому показателю они уступят любому из конкурентов.
«Филадельфия»
Оставшийся матч: «Вашингтон» (д) — 17.03
«Филадельфию» спасет только чудо. Нужна победа в основное время над «Вашингтоном» и как минимум по одному поражению (тоже в основное время) «Детройта» и «Питтсбурга».
«Питтсбург»
Оставшиеся матчи: «Нэшвилл» (д) — 16.03, «Айлендерс» (г) — 18.03
Поражением от «Бостона» «Питтсбург» сильно понизил свои шансы на плей-офф. Преимущество «Пингвинз» — хороший показатель по числу побед в основное время. «Пингвинам» в случае успешных матчей с «Нэшвиллом» и «Айлендерс» будет достаточно, чтобы «Вашингтон» и «Детройт» потеряли по очку — тогда команда Сидни Кросби и Евгения Малкина будет выше в таблице.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|81
|54
|27
|112
|2
|Каролина
|80
|51
|29
|109
|3
|Айлендерс
|80
|37
|43
|90
|4
|Вашингтон
|80
|38
|42
|87
|5
|Филадельфия
|81
|38
|43
|87
|6
|Питтсбург
|80
|37
|43
|86
|7
|Нью-Джерси
|81
|38
|43
|81
|8
|Коламбус
|81
|26
|55
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|80
|47
|33
|109
|2
|Флорида
|81
|51
|30
|108
|3
|Торонто
|80
|46
|34
|102
|4
|Тампа-Бэй
|80
|44
|36
|96
|5
|Детройт
|80
|39
|41
|87
|6
|Баффало
|81
|38
|43
|82
|7
|Оттава
|80
|36
|44
|76
|8
|Монреаль
|80
|30
|50
|74
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|80
|50
|30
|106
|3
|Колорадо
|80
|49
|31
|104
|4
|Нэшвилл
|81
|47
|34
|99
|5
|Сент-Луис
|80
|42
|38
|89
|6
|Миннесота
|80
|38
|42
|86
|7
|Аризона
|80
|35
|45
|75
|8
|Чикаго
|79
|23
|56
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|79
|48
|31
|102
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|97
|4
|Вегас
|79
|43
|36
|94
|5
|Сиэтл
|79
|33
|46
|79
|6
|Калгари
|79
|36
|43
|77
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|80
|19
|61
|47
|14.04
|00:00
|
Флорида – Баффало
|3 : 2 ОТ
|14.04
|00:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|1 : 0
|14.04
|00:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 2
|14.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|5 : 4 Б
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|6 : 4
|14.04
|03:00
|
Питтсбург – Бостон
|4 : 6
|14.04
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|1 : 3
|14.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|2 : 6
|14.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|3 : 1
|14.04
|20:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|14.04
|22:30
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|80
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|79
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|81
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|78
|55
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84