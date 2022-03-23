Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Кузнецов — 22 (бол., Карлсон, Уилсон), 8:22 — 1:0. Саад — 19, 11:48 — 1:1. Уилсон — 19 (Манта), 13:01 — 2:1. О`Райлли — 14 (бол., Саад, Перрон), 17:15 — 2:2. Уокер — 5 (Шенн, Парэйко), 30:31 — 2:3. Шенн — 18 (Кайру, Бучневич), 37:13 — 2:4. Перрон — 22 (п.в., Шенн), 59:31 — 2:5.

Вратари: Ванечек (56:47 — 57:06, 57:25 — 59:31) — Хуссо.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (13+4+4) — 38 (15+10+13).

Наши: Кузнецов (21.16/2/0), Овечкин (20.23/4/-2), Орлов (18.45/0/-1) — Барбашев (18.10/0/0), Бучневич (22.34/2/+1), Торопченко (11.47/1/+1).

Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд и снова уступил на домашнем льду. В гости к «столичным» приехал «Сент-Луис» и в отсутствии своих двух важнейших форвардов прервал неудачную серию из трех поражений. Из-за травмы не смог помочь своей команде Роберт Томас, а Владимир Тарасенко пропустил второй матч подряд из-за болезни.

Первый период встречи закончился с равным счетом, но хозяева выглядели острее соперника и создавали постоянное давление у ворот Вилле Хуссо. Активный прессинг закончился для «Вашингтона» численным преимуществом, а на девятой минуте матча Евгений Кузнецов забросил в большинстве. Сперва показалось, что шайбу подправил Никлас Бэкстрем, но на повторе стало понятно, что швед ее не коснулся.

Кузнецов находится в потрясающей форме, и это его 11-й гол в последних 15 матчах. Всего на счету Евгения уже 22 шайбы в текущем чемпионате и это его лучший снайперский результат за карьеру в НХЛ. Кроме того, Кузнецов набрал очки в десятой игре подряд, это лучшая результативная серия этого сезона среди всех игроков команды и персональный рекорд для российского форварда.

Всего через три минуты «Сент-Луис» эффектно ответил «Вашингтону», и Брэндон Саад просто издевательски разобрался с обороной соперника. Защитники Джон Карлсон и Дмитрий Орлов в этом эпизоде выглядели совсем несерьезно и позволили форварду такие вольности. Американский нападающий отправил шайбу точно между щитками Витека Ванечека, и этот гол, безусловно, станет одним из лучших на этой игровой неделе.

После первого перерыва «Кэпиталз» заметно поникли. Весь стартовый запал куда-то испарился, а за два периода хозяева нанесли всего восемь бросков по воротам соперника. Ванечек как мог держал свою команду на плаву, совершил несколько ярких спасений, но этого не хватило. По воротам Витека нанесли 37 бросков и обвинять его в поражении не повернется язык. Временами чех демонстрирует неплохую игру, а в последних 16 матчах его процент отраженных бросков составляет солидные 92,5.

Тем не менее, забивать Ванечек не умеет. Сегодня «Вашингтон» выглядел максимально бледно в атаке и не был заметен даже Александр Овечкин. Его голевая серия из четырех матчей прервалась и впервые с девятого марта капитан «столичных» не набрал очков. Интересно, что в звене с Овечкиным и Кузнецовым сегодня играл Маркус Юханссон. В результате обмена шведский нападающий вернулся в команду, за которую выступал с 2010 по 2017 год. За последние пять лет он сменил пять клубов и пока не совсем понятно, чем Юханссон сейчас может быть полезен для «Вашингтона».

Страшный сон «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 7:4 (0:2, 5:0, 2:2)

Голы: Зибанежад — 27 (Крайдер, Лафренье), 7:10 — 0:1. Фокс — 10 (Зибанежад, Копп), 13:55 — 0:2. Грэйвс — 6 (Братт), 27:12 — 1:2. Суббан — 5 (Юнссон, Смит), 28:30 — 2:2. Мерсер — 16 (Грэйвс), 32:40 — 3:2. Татар — 12 (Сиверсон, Братт), 33:13 — 4:2. Шарангович — 16 (Хишир, Хэмилтон), 38:07 — 5:2. Строум — 15 (Панарин, Линдгрен), 43:46 — 5:3. Хьюз — 20 (бол., Хишир), 49:36 — 6:3. Хьюз — 21 (Шарангович, Суббан), 50:46 — 7:3. Крайдер — 42 (бол., Копп, Фокс), 54:56 — 7:4.

Вратари: Доус — Шестеркин (Георгиев, 40:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+13+7) — 35 (14+9+12).

Наши: — - Панарин (16.14/0/0).

Нью-Джерси. Prudential Center.

В прошлой игре команда Жерара Галлана каким-то чудом отбилась от «Каролины» и одержала сухую победу, уступив сопернику по броскам 18-44. Главный тренер «бродвейцев» признался после матча, что это был один из худших дней в его карьере и поблагодарил Александра Георгиева за фантастическую игру. Сегодня «Рейнджерс» продолжили выездную серию в Нью-Джерси, однако на этот раз отделаться не получилось.

После первого периода гости вели со счетом 2:0, но «Дэвилз» выдали сумасшедший отрезок и за 11 минут забросили пять шайб. Одна из них — на счету белорусского форварда Егора Шаранговича, для которого этот гол стал 16-м в сезоне. Игорь Шестеркин пропустил пять шайб с 24 бросков и в третьем периоде уступил место Георгиеву.

В последнее время статистика Шестеркина заметно пошла вниз. Как только о нем начали говорить, как о потенциальном обладателе «Везины» и «Харт-Трофи», то Игорь стал терять хватку. Это уже третий раз с десятого марта, когда он пропускает четыре и более шайбы за матч. Например, на игровом отрезке с 31 декабря по 6 марта, он не пропускал больше трех голов в 18 матчах в старте подряд. Остается надеяться, что это лишь временный спад в игре 26-летнего вратаря.

Артемий Панарин отметился результативной передачей на Райана Строума, но не смог доиграть матч. Россиянин в одном из эпизодов столкнулся с Шаранговичем и на несколько минут отправился в раздевалку. Форвард вернулся при счете 7:3, провел одну смену и после этого больше не выходил на площадку. Скорее всего, тренерский штаб не стал рисковать здоровьем Панарина в уже практически проигранном матче. В составе «Нью-Джерси» голевым дублем отметился Джек Хьюз.

«Питтсбург» на ходу

«Питтсбург» — «Коламбус» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Голы: Нюквист — 16 (бол., Веренски, Ворачек), 8:37 — 0:1. Зогорна — 2 (Бойл, Руведел), 22:40 — 1:1. Гюнтцель — 30 (Кросби, Родригес), 23:16 — 2:1. Раст — 21, 27:28 — 3:1. Гюнтцель — 31 (Кросби, Мэтисон), 34:06 — 4:1. Малкин — 12 (бол., Раст, Кросби), 48:54 — 5:1.

Вратари: Джерри — Корписало.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (12+20+5) — 27 (7+7+13).

Наши: Малкин (20.05/4/+1) — Гавриков (22.55/0/-2), Чинахов (13.40/1/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Пингвинз» в последних шести матчах одержали пять побед и сегодня на домашнем льду уверенно разобрались с «Коламбусом». Евгений Малкин после затянувшейся серии из шести игр без очков пришел в себя и отметился набранными баллами во второй встрече подряд. В середине третьего периода с передачи Брайана Раста он реализовал большинство в формате «пять на три» и забросил 12-ю шайбу в сезоне.

Интересно, что снова Малкин не остался без штрафных минут. На данный момент с 1002 минутами штрафа — он второй игрок в истории «Питтсбурга» по этому показателю. Рекорд клуба по штрафным минутам принадлежит Кевину Стивенсу (1048). Не то достижение, которому стоит радоваться, но, судя по всему, Малкину в обозримом будущем оно тоже покорится.