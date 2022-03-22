Обзор дня Алексея Шевченко.

Энергия

Серия между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» очень сильно напоминает противостояние между «Динамо» и «Северсталью», но с небольшими уточнениями. Челябинцы тоже сильнее соперника, но при этом получают мощный уровень сопротивления. Отличие от западной серии в том, что хоккеисты из Башкирии вообще ничего не боятся. Это игроки «Северстали» дрогнули, выиграв два матча, а у команды Томми Лямся и в мыслях нет сдаваться. Наоборот, они еще быстрее бегут, а некоторые хоккеисты готовы оторвать головы челябинцам, если будет повод. К такой агрессии фаворит не готов. Но если московские хоккеисты уже видели себя во втором раунде, то игроки «Трактора» относятся к сопернику серьезно. Только все равно ничего не получается. Иногда выпадают некоторые игроки, что становится катастрофой. В первом матче сезона потерялись легионеры.

На этот раз Анвара Гатиятулина подвела тройка Владимира Ткачева, где выступает Виталий Кравцов. Много потерь, слишком медленные действия при принятии решений. Это звено пропустило две шайбы и откровенно выпадало, при этом игровое время им не сокращали. Но нельзя обвинить челябинцев в том, что они подходят расхлябанно к матчам. Смотрятся неплохо, только этого мало, а соперник не дает перевести дух. Когда мы рассуждали о сценарии противостояния в этой игре, то склонялись к тому, что главный козырь уфимского клуба — скорость и агрессия. Но ведь невозможно выиграть только за счет эмоций. Видим, что пока и этого достаточно. Счет в серии в пользу «Салавата Юлаева». И теперь «Трактору» надо что-то брать от соперника. Быть заряженными, носиться, кусаться, цепляться. А смогут ли они?

Обмен

Сегодня к вечеру будет решена судьба нападающего Евгения Дадонова. В последний день дедлайна его хотели обменять из «Вегаса» в «Анахайм», но к утру вторника сделка не была зарегистрирована. Хоккеист отказывается переезжать в Калифорнию, и, если проанализировать все сообщения, он прав. Дело в том, что после обмена из «Оттавы» в «Вегас» новый клуб должен был брать на себя и дополнительное соглашение. А в нем было сказано, что хоккеист имеет право сформировать список из десяти клубов, куда он не хотел бы уезжать. «Вегас» считает, что раз список не подан вовремя, то они имеют право поступать так, как им вздумается. Сторона Дадонова говорит, что делала все правильно, а вина на стороне клуба. Если бы кто-то однозначно обманывал, то в НХЛ быстро разобрались бы в ситуации, но пока не все так очевидно. Формально Евгений игрок «Вегаса».

Почему же «Рыцари» захотели обменять хоккеиста? Нельзя сказать, что у Дадонова был ровный сезон. Если брать чистую статистику, то она у него гораздо лучше, чем в «Оттаве». Дадонов забросил 15 шайб и сделал 12 передач при показателе полезности «минус 3». Нападающий, правда, пока и близко не подходит к своим показателям во «Флориде», но сравнивать чистые цифры будет неправильно. Например, в Канаде Дадонов думал не о хоккее, так как в ковидный сезон он был разлучен с семьей. Сейчас таких проблем нет, но новый стиль, новые партнеры не дают возможности показать свой максимум. Однако обмен Евгения — это не про хоккей, а про бизнес. «Анахайму» надо было скинуть контракт Кеслера, не играющего почти три года. «Вегас» думает уже о платежке на следующий сезон. Дадонов — нормальный актив, но о хоккее в этом случае думают во вторую очередь. Говорят, что вся ситуация может завершиться совсем неприятно для игрока. Дадонов получит на руки деньги, но больше не сыграет за «Вегас». Отдыхать начиная с 22 марта — не лучший вариант.

Увольнение

В свое время тренер «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин считался одним из самых перспективных в ВХЛ. Опрятный, в хорошо сидящем костюме, умеющий интересно рассказать о хоккее. Специалист очень сильно любил свою работу, старался следовать современным тенденциям, а это очень тяжело, работая в Высшей лиге. На него обратили внимание. В какой-то момент тренера всерьез рассматривали для работы в «Ак Барсе». Требовалось только выиграть титул. Если бы альметьевцы взяли кубок с Гизатуллиным, то в казанском клубе появился бы тренер, вышедший из Высшей лиги. Но с Кубком Петрова ничего не вышло. В регулярном чемпионате особенных провалов не было, но в плей-офф, наоборот, все валилось из рук. А ведь «Нефтяник» — один из самых богатых клубов турнира. Они — одни из немногих, кто до последнего времени летал на чартерах. Для большинства команд Высшей лиги это невероятно.

В какой-то момент дрогнул и сам тренер. Те принципы, которые он декларировал, в сезоне-2017/18 не работали. Гизатуллин нервничал, пытался что-то изменить, слишком суетился и принимал неверные решения. В свой первый сезон тренер занял третье место в регулярном чемпионате, но проиграл в полуфинале питерскому «СКА-Неве». Неплохо для первого сезона. Но через год был вылет во втором раунде от «Сарыарки», далее был недоигранный плей-офф, а в чемпионате-2020/21 — поражение во втором раунде. В нынешнем сезоне «Нефтяник» на флажке попал в плей-офф и быстро завершил сезон, уступив «СКА-Неве».

Теперь Гизатуллин выходит на биржу труда. Говорят, что он — один из кандидатов на пост тренера «Барса». Но это шаг назад. Работа в чистом фарм-клубе — совсем не то, что нужно для развития. Но ведь в нынешнее время найти другую работу будет непросто.