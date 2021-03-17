Еще одно историческое достижение Овечкина: он обошел по голам легендарного Эспозито!

Александр стал шестым снайпером в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Оши — 7 (Кузнецов, Овечкин), 30:36 — 1:0. Овечкин — 12 (бол., Шульц, Бэкстрем), 35:24 — 2:0. Бэкстрем — 12 (бол., Врана, Карлсон), 40:28 — 3:0. Вальстрем — 6 (бол.), 44:17 — 3:1. Вратари: Самсонов — Варламов (58:38). Штраф: 4 — 8. Броски: 22 (7+7+8) — 22 (11+4+7). Наши: Кузнецов (18.33/3/+1), Овечкин (20.30/2/+1), Орлов (19.04/1/0) — -.

17 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Девятиматчевая победная серия «Айлендерс» прервалась. Главный тренер Барри Тротц не сумел обыграть свою бывшую команду, а Александр Овечкин на его глазах продолжил погоню за всевозможными рекордами. Капитан «Вашингтона» не только отметился заброшенной шайбой в четвертом матче подряд, но и отдал передачу, которая стала для него 1300-м очком в НХЛ.

Это третья встреча между командами в текущем сезоне и пока «Кэпиталс» неизменно побеждают в основное время. Однако сегодняшняя игра не стала легкой прогулкой для команды Питера Лавиолетта, которая начала шестиматчевую домашнюю серию. Счет удалось открыть только во втором периоде. Красивым голом мог отличиться Евгений Кузнецов. Он эффектно переиграл Семена Варламова, но шайба угодила в штангу. На добивании оказался Ти Джей Оши, не имевший шанса промахнуться из убойной позиции.

В голевой атаке поучаствовал и Овечкин. Российский форвард стал 35-м игроком в истории НХЛ, которому покорился рубеж в 1300 очков. Из действующих хоккеистов больше только у Джо Торнтона.

The 35th player in NHL history to record 1??3??0??0?? career points.



Congrats, Ovi!#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/XfUiJrLVuX — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Ждать очередного достижения капитана «Вашингтона» пришлось недолго. Хозяева получили численный перевес, и Овечкин коронным броском из своего любимого «офиса» не оставил никаких шансов Варламову.

Благодаря этому голу Александр вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. Следующая планка может покориться россиянину уже в этом сезоне, ведь до Марселя Дионна 13 шайб.

No. 8?? is now No. 6??



With his 718th regular-season goal, @ovi8 sailed past Phil Esposito (717) for sole possession of sixth place on the NHL's all-time goals list. https://t.co/PiaoVhI3lm #NHLStats pic.twitter.com/Zh8aPWBag8 — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 17, 2021

Забавно, что после гола Овечкина записал видеообращение Фил Эспозито. Он поздравил российского форварда с очередным историческим достижением и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Правда, не в матчах против «Тампы», создателем которой он является.

And now a message from the great Phil Esposito for Alex Ovechkin on taking over sixth place on the all-time goals list!#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/8NydChJFE8 — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

«Овечкин сейчас достигает какого-то рубежа чуть ли не после каждого матча. И сегодня он добрался до еще одного важного события. Я рос в Массачусетсе и наблюдал за игрой Фила Эспозито в «Бостоне» воочию. Он был невероятным игроком и потрясающим бомбардиром. А теперь я получил шанс поработать с Овечкиным. Фантастика», — поделился эмоциями главный тренер «Вашингтона Питер Лавиолетт.

В третьем периоде «Вашингтон» реализовал второе большинство. На этот раз отличился Никлас Бэкстрем. «Айлендерс» хватило только на гол в концовке встречи. Оливер Вальстрем не позволил Илье Самсонову заработать свой второй «сухарь» в НХЛ. Тем не менее, российский голкипер провел хороший матч и заслуженно стал третьей звездой встречи. Лучшим игроком признан Овечкин.

Евгений Кузнецов сегодня очень старался показать Мэттью Барзалу свое превосходство в силовой борьбе, что такого напора не выдержала даже клюшка. Кстати, судьи в этом эпизоде не рассмотрели ничего криминального. Евгений же после блеклого старта набрал ход. В последних пяти матчах на его счету 6 (1+5) очков.