Малкин получил травму на ровном месте, но одноклубник отомстил за него

Евгений не смог продлить результативную серию.

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк — 13 (бол., Маршан, Грызлик), 3:20 — 0:1. Танев — 7 (Родригес, Капанен), 15:22 — 1:1. Фредерик — 4 (Зборжил, Бержерон), 47:07 — 1:2.

Вратари: Десмит (58:13) — Владарж.

Штраф: 21 — 8.

Броски: 35 (15+9+11) — 33 (15+13+5).

Наши: Малкин (3.43/0/0) — -.

17 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в последнее время набрал отличную форму — он выдал восьмиматчевую результативную серию, в ходе которой набрал 12 (4+8) очков. Все отлично было и у его команды: «Пингвинз» из этих восьми игр выиграли семь и уверенно закрепились в первой четверке. В прошлом матче против «Бостона» феерил именно Малкин, набравший 2 (1+1) очка, ждали от него продолжения и сегодня.

Перед игрой Евгений нанес на заднюю сторону шлема номер 77 — в честь погибшего защитника «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова. Возможно, форвард посвятил бы гол ушедшему из жизни хоккеисту, но уже в начале первого периода российский нападающий получил травму. Защитник «Бостона» Джарред Тинорди, на первый взгляд, безобидно толкнул Малкина. Но Евгений с трудом докатил до скамейки и больше не появлялся на льду.

Во втором периоде Тинорди настигла расплата: форвард «Питтсбурга» Брэндон Танев разогнался и на полном ходу влетел в соперника. Итог — удаление Танева до конца матча, а вот Тинорди продолжил игру.

Главным же героем матча стал чешский вратарь «Бостона» Даниэль Владарж. В своем дебютном матче в НХЛ он отразил 34 броска из 35, а сейв после броска Колтона Севьюра получился просто невероятным.