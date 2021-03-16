День русских звезд. Овечкин догнал Эспозито. Кузнецов и Малкин достигли значимых достижений

Обновление статистических рекордов ведущих игроков НХЛ.

Сразу для троих российских игроков предыдущий игровой день оказался значимым в карьерном масштабе. Александр Овечкин продлил свою голевую серию и сравнялся в списке лучших снайперов в истории с легендарным Филом Эспозито. На счету обоих форвардов теперь по 717 голов. Следующая цель капитана «Вашингтона» — Марсель Дионн, на счету которого 731 заброшенная шайба.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Партнер Овечкина Евгений Кузнецов 18-м в истории «Вашингтона» добрался до отметки 400 набранных очков. Уже в этом сезоне челябинец вполне может стать вторым по результативности российским игроком в истории клуба. От занимающего 16-е место Александра Семина Кузнецова отделяет восемь баллов, от идущего 15-м Сергея Гончара — 16. Десятку лидеров замыкает Калле Юханссон, у которого 474 очка, у рекордсмена — Овечкина — 1299.

Лучшие бомбардиры «Вашингтона». Фото «СЭ»

Но если Александр только готовится отпраздновать очередной юбилей результативности, то Евгений Малкин уже сделал это в игре с «Филадельфией». Россиянин стал третьим российским игроком, которому покорилась отметка 1100 очков в регулярных чемпионатах. От Сергея Федорова он отстает на 79 баллов, от Овечкина — почти на 200. Кстати, в топ-25 российских бомбардиров входят еще четыре продолжающих заокеанскую карьеру игрока — Никита Кучеров (547 очков, 17-е место), Артемий Панарин (437, 22-е), Владимир Тарасенко (432, 23-е) и Евгений Кузнецов (400, 25-е).