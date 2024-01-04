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Кузнецов наконец-то забил, а Овечкин сделал два голевых паса. Но «Вашингтону» это не помогло

«Вашингтон» потерпел поражение от «Нью-Джерси»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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4 января. «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:6.
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Голы: Хишир — 9 (Миллер, Доус), 3:03 — 0:1. Хишир — 10 (бол., Л. Хьюз, Д. Хьюз), 9:50 — 0:2. Макмайкл — 7 (бол., Сандин, Манта), 18:38 — 1:2. Мерсер — 11 (Хаула, Хишир), 28:08 — 1:3. Кузнецов — 6 (Овечкин, Фехервари), 31:25 — 2:3. Карлсон — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 38:58 — 3:3. Маклеод — 8 (Хольц), 39:44 — 3:4. Мерсер — 12 (Хаула, Бастиан), 47:16 — 3:5. Маклеод — 9 (Хольц, Лазар), 55:35 — 3:6.
Вратари: Шепард — Доус.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (9+10+7) — 28 (8+12+8).
Наши: Кузнецов (19.35/2/0), Овечкин (21.15/3/-1) — -.
4 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17156 зрителей

После трехдневной новогодней паузы в расписании «Вашингтона» стояли бэк-ту-бэк игры с прямыми конкурентами по Столичному дивизиону — «Питтсбургом» и «Нью-Джерси». Одержав гостевую победу над «Пингвинз», где голом удалось отметиться и Александру Овечкину, «Кэпиталз» в хорошем настроении поехали в столицу США, чтобы на своем льду принять «Девилз».

Александр Овечкин в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (3:4) в&nbsp;Питтсбурге 2&nbsp;января. «Лучшее начало». Овечкин открыл год победным голом против Кросби

При этом обе команды находились на соседних строчках в турнирной таблицу. Перед очной встречей «Вашингтон» занимал восьмое место с 42 очками, а «Нью-Джерси» располагался на десятой строчке с 40 баллами.

Основным вратарем на этот матч Спенсер Карбери выбрал Хантера Шепарда, который в этом сезоне провел всего 3 игры. Оно и понятно — после травмы Линдгрена в ростере «Кэпиталз» осталось всего два вратаря, а Кемперу было бы сложно отыграть две игры за два дня.

Голкипер практически без игровой практики вышел на лед и у «Девилз». Ник Доус в этом сезоне провел всего две игры за «Ютику» из АХЛ и был вызван в основную команду из-за неубедительной игры своих конкурентов.

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Во втором матче в НХЛ в этом сезоне Доус отметился ассистом: выбросил шайбу на полборта, а дальше Колин Миллер и Нико Хишир на двоих организовали первый гол в матче.

Спустя шесть минут Хишир удвоил преимущество гостей. Ассистировали капитану в большинстве братья Хьюз. А удалился перед этим голом Макс Пачиоретти, который проводил первый матч за «Кэпиталз» — форвард не играл почти год из-за травмы ахилла.

В конце периода «Вашингтон» вернул интригу в игру, реализовав большинство. Коннор Майкмайкл запустил шайбу в ближнюю девятку, пока Алексей Протас мешал Доусу на пятаке.

Второй период проходил при небольшом преимуществе «Девилз», а на девятой минуте канадец Доусон Мерсер мощным броском в касание отправил шайбу в ворота. Казалось, что для «Вашингтона» игра завершена, но нет.

Напомнил о себе Евгений Кузнецов, у которого была ужасная серия из 10 матчей без набранных очков. Александр Овечкин отдал шикарный пас на синей линии, а Кузя мастерски подработал шайбу чуть в сторону и оставил Нико Доуса не у дел. На радостях россиянин даже исполнил фирменную птичку.

За минуту до конца периода Джон Карлссон сравнял счет в большинстве. Причем ассистентами в этом голе стали все те же Овечкин и Кузнецов.

Анализируя результаты этого сезона, можно было бы с уверенностью сказать, что «Вашингтон» такую игру не упустит: «Кэпиталз» с начала сезона неизменно набирали очки, если забрасывали хотя бы две шайбы за матч. Но все серии имеют свойство прерываться.

Сначала Майкл Маклеод здорово убежал в контратаку с Александром Хольцем и вновь вывел вперед «Девилз» за 16 секунд до конца второго периода.

А в третьем игровом отрезки те же Доусон Мерсер и Майкл Маклеод довели матч до победы — 6:3.

После этого поражения «Вашингтон» выпал из первой восьмерки на Востоке, но турнирная таблица настолько плотная, что от пятого места «Кэпиталз» отделяет всего два очка.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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4 Филадельфия 37 19 18 43
5 Нью-Джерси 36 20 16 42
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