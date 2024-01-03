Русский ветеран решил возобновить карьеру в Америке. Он хочет вернуться в «Рейнджерс» через АХЛ
Про нападающего Артема Анисимова почти никто уже и не вспоминает. Да и поводов делать это почти не было. Спортсмены никогда не учитывают, что после окончания карьеры они совершенно никому не нужны. Но форвард внезапно возобновил свою карьеру. Он попытает счастья в «Хартофорде» из АХЛ.
Артем живет в США, свое будущее не связывал с Россией, а статус его хоккейной карьеры был непонятен. Прошлой осенью он заключил пробное соглашение с «Детройтом», но полноценный контракт не подписал. Местные журналисты так и не разобрались, кому и зачем понадобился Анисимов, на тренировках он не производил впечатления человека, который бы пригодился в НХЛ.
А сезон-2022/23 Артем провел в «Лихай-Вэлли». И хотя у него был контракт именно с клубом АХЛ, сохранялся призрачный шанс, что он понадобится «Филадельфии», Боб Торторелла брал его на просмотр, но на полноценный договор Анисимов не наработал. Решили, что хоккеист будет в фарм-клубе, а если что-то случится, то мгновенно подпишет двустороннее соглашение.
Анисимов провел неплохой сезон по меркам АХЛ. За счет опыта помогал молодым хоккеистам, набирал очки, старался, но было очевидно, что в НХЛ у него вообще никаких шансов. Менеджеры «Флайерс» подтвердили это впечатление, ни разу даже не поднимался вопрос о том, что Артем может помочь первой команде.
Казалось, что после этого карьера хоккеиста завершена. В Россию звали позапрошлым летом. У нас дефицит центральных нападающих, причем Анисимову предлагали огромные деньги, которых он уже давно не заслуживал, но Артем неизменно отказывался ехать в КХЛ. Причем до сих пор ходят разные версии почему. Главная — не хочет далеко уезжать от семьи, но, будем честными, этот аргумент не выдерживал критики. В конце концов, сезон-то он провел в профессиональной команде, которая расположена достаточно далеко от его места жительства, да и предполагает полную занятость. Кто-то говорил, что Анисимов не слишком доволен происходящим в России и не едет сюда по этой причине.
Прошлым летом интерес к Артему из КХЛ был минимальный, а о больших деньгах никто не заикался. Только «Локомотив» по привычке был готов отдать десятки миллионов, но это неудивительно, решения там принимаются весьма странные. А остальные прекрасно видели, на каких скоростях действует ветеран в АХЛ, понимали, что вряд ли отработает зарплату.
В общем, про Анисимова вспоминали совсем редко. И вдруг нападающий подписывает пробное соглашение с клубом АХЛ «Хартфорд». Почему-то кто-то стал считать, что россиянин уже в шаге от того, чтобы выйти в одном звене со своим старым другом Артемием Панариным в «Рейнджерс». Но это не так. У Анисимова пробное соглашение с клубом АХЛ. В «Хартфорде» выступают хоккеисты, которые не имеют отношения к «Рейнджерс», и он будет одним из таких. Плюс надо еще проявить себя в трех матчах за клуб Атлантического дивизиона.
Артему в мае исполнится 36 лет. Возможно, это не так много, но для современной НХЛ это почти старость. Нужно быть очень крутым игроком, чтобы получить контракт в этом возрасте и выделяться на льду. Форвард же последний раз выступал в Северной Америке в сезоне-2020/21 и запомнился тем, что «Оттава» дважды выставляла его на драфт отказов, а в 19 матчах на счету хоккеиста всего две заброшенные шайбы, семь передач и реноме игрока, который слишком быстро «уехал с ярмарки».
И потому совершенно неясно, зачем он снова достал баул из чулана. Видимо, дома вообще делать нечего.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|35
|18
|17
|43
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|37
|24
|13
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:30
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|1 : 4
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|6 : 3
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|3 : 5
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|0 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|34
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1