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Русский ветеран решил возобновить карьеру в Америке. Он хочет вернуться в «Рейнджерс» через АХЛ

Российский хоккеист Анисимов подписал пробное соглашение с клубом АХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Артем Анисимов.
Фото Global Look Press
Артем Анисимов.
Фото Global Look Press
Артем Анисимов (слева).
Фото Global Look Press
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Артем Анисимов подписал пробное соглашение с «Хартфордом».

Про нападающего Артема Анисимова почти никто уже и не вспоминает. Да и поводов делать это почти не было. Спортсмены никогда не учитывают, что после окончания карьеры они совершенно никому не нужны. Но форвард внезапно возобновил свою карьеру. Он попытает счастья в «Хартофорде» из АХЛ.

Артем живет в США, свое будущее не связывал с Россией, а статус его хоккейной карьеры был непонятен. Прошлой осенью он заключил пробное соглашение с «Детройтом», но полноценный контракт не подписал. Местные журналисты так и не разобрались, кому и зачем понадобился Анисимов, на тренировках он не производил впечатления человека, который бы пригодился в НХЛ.

Артем Анисимов.
Фото Global Look Press

А сезон-2022/23 Артем провел в «Лихай-Вэлли». И хотя у него был контракт именно с клубом АХЛ, сохранялся призрачный шанс, что он понадобится «Филадельфии», Боб Торторелла брал его на просмотр, но на полноценный договор Анисимов не наработал. Решили, что хоккеист будет в фарм-клубе, а если что-то случится, то мгновенно подпишет двустороннее соглашение.

Анисимов провел неплохой сезон по меркам АХЛ. За счет опыта помогал молодым хоккеистам, набирал очки, старался, но было очевидно, что в НХЛ у него вообще никаких шансов. Менеджеры «Флайерс» подтвердили это впечатление, ни разу даже не поднимался вопрос о том, что Артем может помочь первой команде.

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Казалось, что после этого карьера хоккеиста завершена. В Россию звали позапрошлым летом. У нас дефицит центральных нападающих, причем Анисимову предлагали огромные деньги, которых он уже давно не заслуживал, но Артем неизменно отказывался ехать в КХЛ. Причем до сих пор ходят разные версии почему. Главная — не хочет далеко уезжать от семьи, но, будем честными, этот аргумент не выдерживал критики. В конце концов, сезон-то он провел в профессиональной команде, которая расположена достаточно далеко от его места жительства, да и предполагает полную занятость. Кто-то говорил, что Анисимов не слишком доволен происходящим в России и не едет сюда по этой причине.

Прошлым летом интерес к Артему из КХЛ был минимальный, а о больших деньгах никто не заикался. Только «Локомотив» по привычке был готов отдать десятки миллионов, но это неудивительно, решения там принимаются весьма странные. А остальные прекрасно видели, на каких скоростях действует ветеран в АХЛ, понимали, что вряд ли отработает зарплату.

Артем Анисимов (слева).
Фото Global Look Press

В общем, про Анисимова вспоминали совсем редко. И вдруг нападающий подписывает пробное соглашение с клубом АХЛ «Хартфорд». Почему-то кто-то стал считать, что россиянин уже в шаге от того, чтобы выйти в одном звене со своим старым другом Артемием Панариным в «Рейнджерс». Но это не так. У Анисимова пробное соглашение с клубом АХЛ. В «Хартфорде» выступают хоккеисты, которые не имеют отношения к «Рейнджерс», и он будет одним из таких. Плюс надо еще проявить себя в трех матчах за клуб Атлантического дивизиона.

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Артему в мае исполнится 36 лет. Возможно, это не так много, но для современной НХЛ это почти старость. Нужно быть очень крутым игроком, чтобы получить контракт в этом возрасте и выделяться на льду. Форвард же последний раз выступал в Северной Америке в сезоне-2020/21 и запомнился тем, что «Оттава» дважды выставляла его на драфт отказов, а в 19 матчах на счету хоккеиста всего две заброшенные шайбы, семь передач и реноме игрока, который слишком быстро «уехал с ярмарки».

И потому совершенно неясно, зачем он снова достал баул из чулана. Видимо, дома вообще делать нечего.

Артем Анисимов
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 36 25 11 51
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 37 17 20 44
4 Филадельфия 37 19 18 43
5 Вашингтон 35 18 17 42
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 36 18 18 40
8 Коламбус 39 12 27 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 23 13 52
2 Флорида 37 23 14 48
3 Торонто 35 18 17 43
4 Тампа-Бэй 39 18 21 41
5 Детройт 38 18 20 40
6 Монреаль 37 16 21 37
7 Баффало 38 15 23 34
8 Оттава 33 14 19 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 24 14 51
2 Виннипег 36 23 13 50
3 Даллас 36 22 14 48
4 Нэшвилл 38 21 17 43
5 Аризона 36 19 17 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 36 16 20 36
8 Чикаго 37 11 26 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 37 24 13 51
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 34 20 14 45
4 Эдмонтон 35 19 16 39
5 Сиэтл 38 15 23 39
6 Калгари 37 16 21 37
7 Анахайм 36 13 23 26
8 Сан-Хосе 38 9 29 21
Результаты / календарь
20.12
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3.01
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5.01
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7.01
8.01
3.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 1 : 6
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Питтсбург – Вашингтон
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3.01 04:00
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 1 : 3
3.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
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3.01 04:00
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Эдмонтон – Филадельфия
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Аризона – Флорида
 1 : 4
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Колорадо – Айлендерс
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Сан-Хосе – Детройт
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Нэйтан Маккиннон

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Тампа-Бэй

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