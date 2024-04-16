«Вашингтон» — в шаге от выхода в плей-офф. Команде не нужны даже голы Овечкина
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бостон» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Карлсон — 10 (Строум, Уилсон), 12:00 — 1:0. Дауд — 12 (п.в.), 59:47 — 2:0.
Вратари: Линдгрен — Суэймен (57:18 — 58:28, 58:38 — 59:47).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 25 (7+15+3) — 16 (4+4+8).
Наши: Алексеев (21.24/1/0), Овечкин (18.00/1/0) — -.
16 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
Регулярный чемпионат НХЛ находится на финишной прямой. На Востоке три команды сражаются за одно вакантное место в зоне плей-офф: «Вашингтон», «Питтсбург» и «Детройт». Команде Александра Овечкина предстоял матч с одним из лидеров Востока — «Бостоном». Поражение практически лишало бы «Кэпиталз» шансов на попадание в плей-офф.
Удивительно, но «Вашингтону» очень сильно повезло: «Бостон» на эту игру просто не подъехал. За первые 12 минут встречи «Брюинс» нанесли лишь 1 бросок в створ. Закономерно, что «Вашингтон», атаковавший больше и чаще, открыл счет в матче. Обычный бросок Джона Карлсона с синей линии закончился голом. Более того, этот бросок стал победным.
Было видно, ради чего «Вашингтон» вышел на этот матч. «Кэпиталз» играли с желанием: активно шли в форчек, часто обкрадывая соперника в их зоне. Стопроцентных моментов, конечно, у «Вашингтона» не было, но хоть какое-то давление на ворота «Бостона» шло постоянно.
В то же время все, с чем сталкивался Чарли Линдгрен, — броски с ползоны без попытки создать трафик у ворот и сыграть на добивании. В таких условиях оформить «сухарь» не так уж и проблематично.
В третьем периоде «Бостон» стал играть немного активнее: у команды появилось больше агрессии и желания. Но забросить шайбу в ворота «Вашингтона» им так и не удалось.
За 13 секунд до конца основного времени матча Ник Дауд обокрал защитника «Брюинс» и отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет — 2:0. Теперь «Вашингтон» в шаге от выхода плей-офф: достаточно лишь завтра обыграть «Филадельфию».
Третий матч подряд без заброшенных шайб завершил Александр Овечкин. Но свой минимум в 30 шайб он все же оформил. Кто знает, может, от его голов в последнем матче регулярки и будет зависеть судьба «Вашингтона».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|81
|52
|29
|111
|3
|Айлендерс
|81
|38
|43
|92
|4
|Вашингтон
|81
|39
|42
|89
|5
|Питтсбург
|81
|38
|43
|88
|6
|Филадельфия
|81
|38
|43
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|81
|26
|55
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|81
|47
|34
|109
|2
|Флорида
|81
|51
|30
|108
|3
|Торонто
|80
|46
|34
|102
|4
|Тампа-Бэй
|81
|44
|37
|96
|5
|Детройт
|81
|40
|41
|89
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|81
|36
|45
|76
|8
|Монреаль
|81
|30
|51
|75
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|80
|50
|30
|106
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|80
|23
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|49
|31
|104
|3
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|4
|Вегас
|80
|44
|36
|96
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|79
|6
|Сиэтл
|80
|33
|47
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
|16.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 4
|16.04
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|4 : 2
|16.04
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 0
|16.04
|02:00
|
Детройт – Монреаль
|5 : 4 ОТ
|16.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|1 : 4
|16.04
|02:30
|
Рейнджерс – Оттава
|4 : 0
|16.04
|04:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|1 : 3
|16.04
|04:30
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|9 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|142
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|79
|69
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|79
|56
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|81
|55
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84