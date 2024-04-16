Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:10

«Вашингтон» — в шаге от выхода в плей-офф. Команде не нужны даже голы Овечкина

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Столичные» переиграли «Бостон».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бостон» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Карлсон — 10 (Строум, Уилсон), 12:00 — 1:0. Дауд — 12 (п.в.), 59:47 — 2:0.
Вратари: Линдгрен — Суэймен (57:18 — 58:28, 58:38 — 59:47).
Штраф: 0 — 2.
Броски: 25 (7+15+3) — 16 (4+4+8).
Наши: Алексеев (21.24/1/0), Овечкин (18.00/1/0) — -.
16 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Регулярный чемпионат НХЛ находится на финишной прямой. На Востоке три команды сражаются за одно вакантное место в зоне плей-офф: «Вашингтон», «Питтсбург» и «Детройт». Команде Александра Овечкина предстоял матч с одним из лидеров Востока — «Бостоном». Поражение практически лишало бы «Кэпиталз» шансов на попадание в плей-офф.

Удивительно, но «Вашингтону» очень сильно повезло: «Бостон» на эту игру просто не подъехал. За первые 12 минут встречи «Брюинс» нанесли лишь 1 бросок в створ. Закономерно, что «Вашингтон», атаковавший больше и чаще, открыл счет в матче. Обычный бросок Джона Карлсона с синей линии закончился голом. Более того, этот бросок стал победным.

Было видно, ради чего «Вашингтон» вышел на этот матч. «Кэпиталз» играли с желанием: активно шли в форчек, часто обкрадывая соперника в их зоне. Стопроцентных моментов, конечно, у «Вашингтона» не было, но хоть какое-то давление на ворота «Бостона» шло постоянно.

В то же время все, с чем сталкивался Чарли Линдгрен, — броски с ползоны без попытки создать трафик у ворот и сыграть на добивании. В таких условиях оформить «сухарь» не так уж и проблематично.

В третьем периоде «Бостон» стал играть немного активнее: у команды появилось больше агрессии и желания. Но забросить шайбу в ворота «Вашингтона» им так и не удалось.

За 13 секунд до конца основного времени матча Ник Дауд обокрал защитника «Брюинс» и отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет — 2:0. Теперь «Вашингтон» в шаге от выхода плей-офф: достаточно лишь завтра обыграть «Филадельфию».

Третий матч подряд без заброшенных шайб завершил Александр Овечкин. Но свой минимум в 30 шайб он все же оформил. Кто знает, может, от его голов в последнем матче регулярки и будет зависеть судьба «Вашингтона».

Александр Овечкин
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
9
12
Читайте также
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
Украинка Страхова сыграет на турнирах WTA в паре с россиянкой
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест
Абаскаль ни слова не сказал на прощании с командой, игрокам обещали ужесточение режима, красно-белым отказывают тренеры. Что происходит в «Спартаке»
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим из зоны СВО калининградцам
Популярное видео
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Тампа» победила «Баффало». Расписание матчей 16 апреля
Овечкин с сыном провел тренировку в «Вашингтоне»
Овечкину нужно две победы — и «Вашингтон» попадет в плей-офф. Новые расклады на финише регулярки НХЛ
Овечкин вышел на первое место в НХЛ по количеству побед над «Тампа-Бэй»
НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Айлендерс», «Вашингтон» победил «Тампу». Результаты 13 и 14 апреля
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучерова уже не догнать? Главный конкурент русской звезды «Тампы» притормозил на финише
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 81 52 29 111
3 Айлендерс 81 38 43 92
4 Вашингтон 81 39 42 89
5 Питтсбург 81 38 43 88
6 Филадельфия 81 38 43 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 81 26 55 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 47 34 109
2 Флорида 81 51 30 108
3 Торонто 80 46 34 102
4 Тампа-Бэй 81 44 37 96
5 Детройт 81 40 41 89
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 81 36 45 76
8 Монреаль 81 30 51 75
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 80 50 30 106
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 81 43 38 91
6 Миннесота 81 39 42 88
7 Аризона 81 35 46 75
8 Чикаго 80 23 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 49 31 104
3 Лос-Анджелес 81 43 38 97
4 Вегас 80 44 36 96
5 Калгари 80 37 43 79
6 Сиэтл 80 33 47 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 81 19 62 47
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
16.04 02:00
Тампа-Бэй – Баффало
 2 : 4
16.04 02:00
Питтсбург – Нэшвилл
 4 : 2
16.04 02:00
Вашингтон – Бостон
 2 : 0
16.04 02:00
Детройт – Монреаль
 5 : 4 ОТ
16.04 02:00
Нью-Джерси – Айлендерс
1 : 4
16.04 02:30
Рейнджерс – Оттава
 4 : 0
16.04 04:30
Лос-Анджелес – Миннесота
 1 : 3
16.04 04:30
Эдмонтон – Сан-Хосе
 9 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 142
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 79 69
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 79 56
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 81 55
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости