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Сегодня, 10:00

Скандал в НХЛ: «Оттаву» жестко наказали за разгильдяйство при обмене российского нападающего

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Дадонов в составе «Оттавы».
Фото Global Look Press
Клуб лишился выбора в первом раунде.

Скандал произошел во время дедлайна НХЛ в 2022 году. Тогда «Вегас», за который выступал Дадонов, решил обменять российского форварда в «Анахайм». Клуб уже успел объявить об обмене, однако спустя несколько часов выступил с заявлением, что «узнал о проблеме, связанной с этой сделкой», и начал консультации с офисом НХЛ.

Оказалось, что в контракте Дадонова, который он подписал летом 2020-го с «Оттавой», был пункт о запрете обмена в 10 команд лиги, и россиянин изначально включил в этот список «Анахайм».

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Уже через год после подписания того контракта «Сенаторз» обменяли Евгения в «Вегас» и, по всей видимости, дипломатично забыли упомянуть об этом пункте в контракте форварда. Вскрылось это как раз весной 2022-го. В итоге лига отменила готовившийся обмен «Вегаса» с «Анахаймом», а Дадонов и защитник Мур, который также участвовал в сделке, вернулись в расположение своих клубов.

Евгений Дадонов в составе «Оттавы».
Фото Global Look Press

На разбирательство по этому вопросу у НХЛ ушло полтора года, а вчера лига объявила наказание: «Оттава» лишится выбора в первом раунде одного из трех ближайших драфтов. Причем, в каком именно году «Сенаторз» останутся без пика, решат в самой организации в течение 24 часов после завершения драфт-лотереи в этом году.

После объявления решения «Оттава», что редко бывает в КХЛ, срочно собрала пресс-конференцию, чтобы объявить свою позицию по этому вопросу. Больше всех возмущался новый владелец «Сенаторз» Майкл Андлауэр, который приобрел клуб только этим летом.

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«Вы должны спросить НХЛ, почему после двухдневных слушаний потребовался целый год? Нет никаких причин, чтобы это длилось так долго. Я знал об этом в процессе покупки клуба, и тогда это действительно не считалось проблемой. Я не знаю, не проблема ли для вас, ребята, первый раунд, но для меня это так», — заявил бизнесмен.

Бывший генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.
Фото Global Look Press

Кроме того, по словам Андлауэра, любая попытка обжаловать это решение лиги будет «бесполезной». Также на пресс-конференции было объявлено об отставке генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона, который принимал участие в этой сделке. Во время слушаний, которые проходили сразу после неудачной сделки, менеджер пытался доказать, что «Вегас» сам не стал изучать условия контракта Дадонова за те восемь месяцев, что он был в команде. Но эта линия защиты оказалась проигрышной.

НХЛ крайне редко применяет к клубам такие серьезные санкции, как лишение выбора в первом раунде. Последний раз такое было в 2020 году, когда «Аризону» обвинили в том, что клуб самостоятельно тестировал игроков юниорской лиги, выходящих на драфт. За такое серьезное нарушение «Койотис» лишились пиков во втором раунде драфта-2020 и в первом раунде драфта-2021.

Евгений Дадонов
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НХЛ
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